Agostini su Insigne: ”Situazione non grave come viene definita, firmerà il rinnovo con il Napoli!”

Agostini: “Lorenzo Insigne rinnoverà col Napoli e non ci andrà a perdere, non mi sembra una situazione grave”

Massimo Agostini, allenatore, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com” per parlare della squadra azzurra, del rinnovo di Insigne e di altro. Queste le sue parole:

SITUAZIONE IN TESTA AL CAMPIONATO

“In testa alla classifica non e’ cambiato niente. Va detto che il Napoli ha avuto la chance di staccarsi di due punti dal Milan, consci dell’incertezza di come sarebbe potuto finire il derby con i nerazzurri, e non ci è riuscito. -afferma Agostini -Un punto e’ sempre guadagnato, considerando com’e’ andata la sfida col Verona. Sono rimasti 7 punti di vantaggio sull’Inter, che non sono pochi. Per ora va bene cosi’.

AGOSTINI SULL’ARBITRAGGIO DI AYROLDI

L’arbitraggio di Ayroldi è stato discutibile, ma in questo periodo cio’ che fa o non fa il VAR e’ sempre oggetto di riflessioni e considerazioni. In altre partite non sono stati fischiati falli o sono stati rivisti dal VAR, e negati poi dall’arbitro. -prosegue Agostini -Serve un giudizio uniforme, senza troppi fronzoli. La VAR e’ importante per il fuorigioco, ma adesso deve diventare importante anche in area di rigore. I giudizi devono essere uguali, se vogliamo risolvere o diminuire gli errori.

SU SPALLETTI

Spalletti avrebbe potuto anticipare qualche cambio, ma l’allenatore e’ in panchina e segue l’andamento della partita. Evidentemente gli ingressi di Mertens e Ounas gli sono sembrati piu’ giusti in quel momento, che in precedenza. Lozano e Zielinski stanno avendo un rendimento a fasi alterne. -aggiunge Agostini – Zielinski, nella scorsa stagione, finì in crescendo. E’ un diesel. Parliamo di un giocatore di qualita’ che puo’ sempre inventarsi la giocata giusta per risolvere la partita. Lozano, quando viene schierato, non si tira mai indietro, anche quando entra a gara in corso puo’ spaccare la partita e risolverla. Bisogna stare tranquilli e lasciare che trovino la forma giusta per rendere di piu’.

AGOSTINI SU KOULIBALY

Senza Koulibaly, in difesa, si nota la mancanza di un punto di riferimento importante. Penso pero’ che Juan Jesus e Rrahmani stiano facendo il loro dovere. Non e’ facile sostituire Koulibaly. Mario Rui potrebbe fare meno errori, evitando alcune incertezze perche’ e’ un calciatore esperto. -spiega Agostini -A volte viene anticipato o e’ in ritardo, ma resta un difensore affidabile. Contro il Verona parecchie squadre hanno perso dei punti. Se continua cosi’, anche altre formazioni perderanno contro gli scaligeri. Lo stesso Milan ha fatto fatica.

Inter-Napoli e Napoli-Lazio sono partite estremamente delicate e importanti, come pure Fiorentina-Milan e Milan-Sassuolo: dovranno tenere tutti alta la concentrazione per non lasciare punti per strada. -ritiene Agostini -Le prossime saranno due giornate interessanti, in cui sarà fondamentale non ridurre il distacco dalle inseguitrici. Il mio pensiero su Osimhen e Anguissa e’ piu’ che positivo. Osimhen sta dimostrando il suo valore. Anguissa e’ forte, e’ stato un investimento azzeccato. Le assenze di Anguissa e Osimhen per la Coppa d’Africa saranno molto pesanti.

AGOSTINI SU MERTENS, PETAGNA E DEMME BUONE ALTERNATIVE

Mertens, Petagna e Demme sono delle buone alternative. Se tra i pali continua ad esserci Ospina significa che offre piu’ fiducia a Spalletti. Meret resta comunque un titolare, perche’ e’ bravo. -spiega Agostini -E’ il mister che fa le scelte. Fabian Ruiz e’ cresciuto molto gia’ l’anno scorso, si e’ consacrato con Spalletti, sta dando delle risposte importanti, garantisce qualita’ con le sue giocate, quando calcia negli ultimi 25 metri fa male, vede la porta benissimo.

SU POLIOTANO ED I CINQUE CAMBI

Politano? Sembra che non fa mai fatica nella corsa e nelle movenze, vedremo se Spalletti lo fara’ rifiatare alternandolo con Lozano oppure no. Il messicano in questo momento e’ un po’ piu’ discontinuo. I 5 cambi faranno la differenza nella lotta Champions e nella lotta Scudetto; chi li sfruttera’ meglio, puntando sulla qualita’, avrà i maggiori benefici. -ritiene Agostini – Per un allenatore rappresentano una carta importante, sia quando sei sotto che se sei in vantaggio, permettono di gestire meglio la partita.

AGOSTINI SU INSIGNE

Insigne? Secondo me la situazione non e’ cosi’ grave come viene definita, firmera’ il rinnovo. Penso che sia improbabile che possa guadagnare di meno, dovranno mettersi d’accordo per non far perdere soldi a Insigne e alla societa’. Credo che Insigne firmera’ il rinnovo del contratto di 5 anni per una cifra adeguata. Non penso che percepira’ la meta’ di quanto prende ora. Ci sara’ un adeguamento, magari perdera’ qualcosa ma non ci andra’ a perdere complessivamente perche’ comunque parliamo di 5 anni di contratto, che non sono pochi”. Conclude Agostini.

