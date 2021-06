Benatia, un roccioso difensore per il Genoa

Benatia è nel mirino dell società di Preziosi, non è più sotto contratto con l’Al-Duhail

Medhi Benatia è finito sotto i riflettori del club più antico d’Italia. Il 34 enne marocchino darebbe senza ombra di dubbio un profilo internazionale alla rosa del Genoa. Questo possibile già dalla presenza di elementi come Pandev, Criscito e Badelj. Preziosi è già la seconda volta che tenta di portare l’ex Juventus e Udinese a Genova, sarà la volta buona? Non è la prima volta che il Genoa si affida ad un profilo così esperto per la sua retroguardia.

I difensori di esperienza internazionale al Genoa

Nel 2010 arrivò Kaladze dal Milan quasi 300 partite in Lombardia, con tantissimi trofei internazionali vinti. 56 presenze per lui al grifone con 2 gol. Un paio di anni dopo arrivò Burdisso dalla Roma l’argentino è stato capace di vincere campionati e coppe con l’Inter ed è stato un punto fermo della difesa albiceleste per poi esserlo del Genoa di Gasperini e poi di tutti gli allenatori dopo il tecnico di Grugliasco. Al Genoa Nicolas ha collezionato oltre 100 presenze in rossoblu, in più ha vestito la fascia di capitano. Ultimo della lista è stato Christian Zapata, titolare e capitano della Colombia.



Il Genoa e i marocchini

Benatia sarebbe il quarto marocchino a vestire la maglia del Genoa negli ultimi 11 anni. Prima di lui El Yamiq, Kharja e Taarabt. Dei 3 che hanno preceduto l’ex Roma sotto la Lanterna il solo Taarabt ha trovato qualche fortuna anche se a corrente alternata. Il meglio fu sotto la gestione Juric nel 2017. Con l’arrivo di Ballardini l’ex Milan e QPR non trovò molto spazio. Benatia riuscirà a interrompere questa tradizione così negativa?

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE CLICCA QUI