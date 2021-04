Carbone: “Facile giudicare il Napoli dal divano e dopo la partita”

Carbone: Gattuso? In partita ha sempre il polso della situazione, lui si rende conto delle condizioni fisiche dei giocatori e ha la percezione di ció che accade

Benito Carbone, ex calciatore di Napoli ed Inter, ai microfoni di NapoliMagazine.com, ha parlato del successo fondamentale del Napoli in chiave Europa di domenica scorsa contro la Sampdoria. Queste le sue parole:

“Per il Napoli a Genova, contro la Sampdoria, è stata una vittoria importante per per preparare al meglio le due partite contro Inter e Lazio, determinanti per la corsa Champions. -afferma Carbone – È facile giudicare dal divano, ma Koulibaly sta tornando ai livelli che conosciamo. Benissimo anche Osimhen per atteggiamento, generosità, e sempre importante, dopo il vantaggio, in campo aperto. Mi è piaciuto l’atteggiamento, la voglia di dominare l’avversario e molti sviluppi, specie sulla catena di destra, nella metá campo avversaria. Si puó migliorare qualcosa nell’attenzione in fase di non possesso. Gattuso? In partita ha sempre il polso della situazione, lui si rende conto delle condizioni fisiche dei giocatori e ha la percezione di ció che accade. È tutto soggettivo, da un divano, e soprattutto dopo la partita, giudicare è sempre troppo facile. Io penso che le scelte di un allenatore vengano già messe in discussione ogni volta che i risultati non arrivano, se cominciamo a farlo anche quando si vincono, e bene, le partite, diventa complicato”. Conclude Carbone.