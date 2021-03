Ceccarini: “Napoli, Gattuso piace a Fiorentina e Lazio. Su Fabian e Koulibaly”

Nicolò Ceccarini, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva Radio Goal, sul Napoli, su Gattuso, che piace a Fiorentina e Lazio, su Fabian Ruiz e Koulibaly. Queste le sue parole:

“Le panchine più solide in Serie A sono quelle di Pioli e Conte, poi per il resto il mercato degli allenatori, come quello dei direttori sportivi sarà molto interessante. -afferrma Ceccarini – Tra Napoli e Gattuso il rapporto finirà a fine stagione, ma ora è il momento di dare fiducia e stare vicino al tecnico per questo finale di stagione. Sicuramente piace alla Fiorentina, ma anche alla Lazio. Ci sono diversi incroci possibili sulle panchine e per il Napoli si fanno tanti nomi.

Credo che il Napoli farà un inserimento solo se ci sarà una cessione in difesa, Senesi è un nome sempre buono e va tenuto sotto controllo. I rinnovi di Dybala e Donnarumma? L’argentino ha sempre detto di voler rimanere alla Juve, ma non si è trovato ancora l’accordo per il rinnovo e se non ci sarà andrà via. E’ da vedere però chi può permettersi un giocatore a quelle cifre, quindi potrebbe esserci uno scambio tecnico. Per Donnarumma sarei davvero sorpreso se il portiere non rinnovasse col Milan”. Conclude Ceccarini.