Il terribile episodio del malore di Christian Eriksen di Danimarca-Finlandia non è stato il primo nella storia del calcio. Parliamo di vere amicizie, parliamo di vite salvate. Parliamo di attimi di paura e dolore ma anche di speranza.

Uno stop dopo una rimessa del compagno di squadra. Un attimo. Il cuore di colpo si ferma. Christian Eriksen cade improvvisamente. Gli occhi sono sbarrati. Christian, il calciatore definito poco prima l’inizio di Euro 2020 come il “cuore” della nazionale danese, ha fatto i conti con il suo, cuore. La paura è tanta. Subito il capitano della Danimarca, Kjaer, si avvicina al compagno di squadra e lo soccorre. Bocca aperta, una lingua da “liberare”. Sugli spalti, il fiato sospeso. Christian è a terra, con gli occhi sbarrati. Dalla panchina partono i medici. Una barella, un uomo che sembra essere sul punto di morire. Christian si riprende, i medici lo portano in ospedale, poco lontano dallo stadio. Il Rigshospitalet di Copenaghen. L’ambulanza parte spedita dallo stadio Parken, a circa tre minuti dalla struttura. Christian Eriksen è fortemente scosso ma respira, è vivo. Viene ricoverato per accertamenti, sotto osservazione.

Christian viene omaggiato dai tifosi del suo attuale club, l’Inter. Il suo compagno di squadra, Romelu Lukaku, segnerà contro la Russia, sempre in un match di Euro 2020, poco dopo l’episodio. Romelu esulta, va vicino alle telecamere e dice “Christian, I love you!” . Allo stadio Parken, poco prima, i tifosi danesi e gli ospiti finlandesi inneggiano. “Christian Eriksen”. Ripetono il nome di questo calciatore ventinovenne, finalmente salvo. Vivo.



La storia dei casi precedenti

Non tutte le storie hanno un lieto fine. Molti calciatori sono morti in campo, per attacchi cardiaci. Possiamo ricordare Renato Curi, Marc Foé, Miklos Feher, Una di queste storie però fu incredibile. Una di queste storie però fu incredibile, da 10 in pagella. Riguarda un ex calciatore, attualmente preparatore dei portieri del Genoa. Era infatti il 1998 ed il Cagliari, club in cui militava, era in trasferta ad Udine. Faceva freddo al Friuli. I sardi avevano cominciato molto bene il campionato, arrivando come favoriti e sesti in classifica.La partita si rivela però decisamente ostica: il tridente bianconero Locatelli-Amoroso-Poggi era molto forte.

Scarpi risponde comunque bene ai vari tentativi dell’Udinese, fino al gol di Bachini. 32 minuti su cronometro, vantaggio segnato dal centrocampista toscano. Per quanto riguarda il tridente friulano, è Locatelli il calciatore che sembra più pericoloso per la difesa cagliaritana. Quest’ultimo però – durante uno scontro fortuito – colpisce con una ginocchiata in testa il difensore rossoblu Grassadonia.

Tutto succede molto in fretta: nessuna cattiveria però, è stato uno scontro involontario. Entrambi puntavano a conquistare il pallone. Locatelli cade dopo il contrasto. Cade e colpisce la testa dell’avversario. Grassadonia è a terra. L’arbitro subito non si rende conto della gravità dello scontro ma Scarpi, portiere del Cagliari, corre ad aiutare il compagno e posa le labbra su quelle del compagno di squadra. Non è un bacio ma è molto di più. Grazie alla respirazione bocca a bocca, Gianluca Grassadonia si riprende. Entrano i medici. Grassadonia è salvo o almeno non è morto. Tutto questo grazie al proprio compagno di squadra.

17 marzo 2012. Sono passati circa 14 anni dall’episodio di Udine. Siamo in Inghilterra, a Londra. Si gioca per i quarti di finale di FA CUP. In campo il Tottenham ed il Bolton. Il centrocampista inglese di origini congolesi, Fabrice Muamba, subisce un attacco cardiaco. Fabrice, come Christian Eriksen, cade a terra. La prima frazione di gioco sta terminando. Il battito del suo cuore era già fermo. I medici sono veloci a soccorrerlo con il defibrillatore. Ogni scarica è una speranza in più. Il suo cuore però resta fermo per 78 minuti. Portato in ospedale all’Heart Attack Center del London Chest Hospital, si riprenderà in qualche giorno grazie all’intervento dei medici. A fine stagione si ritira dal calcio.

Il futuro di Eriksen

Christian Eriksen è stabile, sta meglio. Dalla finestra dell’ospedale legge un murale. “Christian Eriksen 10. 1 per tutti, tutti per 1!”. La gioia dei suoi compagni nel vederlo cosciente si mescola alla forza di volontà di questo ragazzone. Christian non smette di caricare i propri compagni di squadra: ci sono le prossime partite da vincere, c’è una fase finale da raggiungere. Nei prossimi giorni sapremo di più sul futuro di Eriksen, il ritiro dal calcio giocato è probabile. Seguiranno comunque aggiornamenti. Certo è che in questo Euro 2020, Christian per ora una finale l’ha già vinta. E quella finale vuole stringerla con forza. Come la sua vita.