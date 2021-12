Christillin: “La Coppa d’Africa si giocherà”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuta Evelina Christillin, delegata UEFA in FIFA per riferier che la Coppa D’Africa si disputerà. Queste le sue parole:

“La Federazione africana ha detto che la Coppa d’Africa si giocherà, è una decisione che spetta a loro. L’altro giorno abbiamo avuto un meeting internazionale promosso dalla FIFA ma non abbiamo parlato della competizione, solo dell’eventuale mondiale biennale. Se non ci saranno pronunciamenti a livello governativo politico, non cambierà tanto. Poi ciò che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti, tra gare di Premier League, Udinese-Salernitana. Noi da FIFA stamattina abbiamo ricevuto un comunicato non inerente la Coppa d’Africa, quindi mi verrebbe da dire che non cambierà nulla e si giocherà regolarmente.