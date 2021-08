De Laurentiis: ”Abbruzzo? Per me è stata una grande scoperta”

De Laurentiis: “Accordo saldo con l’Abruzzo, sono sei anni più altri sei e noi qui stiamo benissimo”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Rete8 dall’Aqua Montis Resort di Rivisondoli. Queste le sue parole, in particolare, sull’Abbruzzo:

A DE LURENTIIS PIACE L’ABBRUZZO

“Quanto mi piace l’Abruzzo? Per me è stata una grande scoperta, non conoscevo questi posti di montagna. -afferma De Laurentiis – Devo ringraziare il presidente della Regione Marsilio per averci ospitato con benevolenza e dandoci dei servizi improntati al massimo della qualità. In Abruzzo c’è qualità e si può lavorare molto bene.

SU CASTEL DI SANGRO E REVISONDOLI

Castel di Sangro e Rivisondoli? Il comprensorio riunisce tre situazioni molto particolare. -Prosegue De Laurentiis –Castel di Sangro ha una impiantistica sportiva fuori dal comune, poi Rivisondoli che ha dotazioni alberghiere di grande livello, e Roccaraso che è importante nelle competizioni sportive agonistiche sciistiche a livello europeo.

DE LAURENTIIS SU PESCOCOSTANZO

Infine abbiamo un gioiello, Pescocostanzo, dove i Borboni albergavano in maniera regale e questa regalità la si percepisce camminando per le strade. -spiega De Laurentiis – Per me è stata una scoperta straordinaria: io faccio cinema e bado molto al protagonismo scenografico delle location, e Pescocostanzo è una situazione non da ignorare o dimenticare, ma da visitare a tutti i costi. È un invito a chi non la conosce, venite ed intrattenetevi in tutta questa zona: c’è anche lo chef Nico Romito, è stato molto bravo ad investire se stesso nel territorio in cui è nato.

ACCORDO SALDO CON LA REGIONE ABBRUZZO?

Accordo saldo con la Regione Abruzzo? Saldissimo, sono sei anni più altri sei e noi qui in Abruzzo stiamo benissimo. La cosa straordinaria è che dista poco: da Roma c’è il gruppo Filmauro che detiene il Napoli ed altre attività, stare ad un’ora e mezza da Roma e da Napoli è straordinario. Per ogni problema, si può fare un salto in una delle due città: per chi ha fatto di Roma e Los Angeles la sua sede di lavoro, ritardata oggi dal Covid che ha tuttavia modernizzato le modalità di lavoro… mi dispiace per gli immobiliaristi, dovranno abbassare le loro richieste sugli uffici”. Conclue De Laurentiis.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE CLICCA QUI