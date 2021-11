Di Lorenzo: ”Europa League? Adesso ce la giocheremo nell’ultima partita”

Di Lorenzo in conferenza: “Niente drammi! Meritavamo almeno il pari. Forse il rigore ha condizionato la prima parte di gara. Assenze pesanti, dobbiamo dare tutti di più”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, dopo la sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca, è intervenuto in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole:

Cosa succede al Napoli?

“Non sta succedendo niente di particolare. -afferma Di Lorenzo come riportato da TuttoNapoli.Net -Oggi nella prima parte di partita non abbiamo fatto bene, forse il rigore ha condizionato la prima parte di gara. Nel secondo tempo abbiamo espresso il nostro gioco, per le occasioni create meritavamo almeno il pareggio. Adesso ce la giocheremo nell’ultima partita”.

Le assenze condizionano il Napoli?

“Le assenze sono pesanti ma questa cosa ci deve responsabilizzare tutti e dare qualcosina in più. -prosegue Di Lorenzo -Dispiace per oggi, abbiamo avuto una buona reazione ma potevamo fare meglio. Qualificazione? Certo che ci crediamo”.

Di Lorenzo sul prossimo impegno con la Lazio

“Eravamo venuti qua per provare a chiudere il discorso qualificazione, ora dobbiamo giocarci tutto nell’ultima gara in casa. Lazio? Veniamo da una sconfitta in campionato, ma non facciamo drammi. -sottolinea Di Lorenzo -Siamo ancora primi in classifica e vogliamo continuare a fare il nostro gioco ed esprimiere la nostra qualità”.

Tre sconfitte in stagione, due delle quali contro lo Spartak: come lo spiega?

“La gara d’andata è stata condizionata dall’espulsione, anche se in realtà non meritavamo di perderla. Oggi c’è stato questo rigore all’inizio, ma per le occasioni create meritavamo almeno il pareggio. -spiega Di Lorenzo -Vero, abbiamo perso due gare di fila, ma sappiamo qual è il nostro percorso e dove vogliamo arrivare”.

Come ha condizionato la differenza di temperatura tra Napoli e Mosca?

“Sicuramente c’è una leggera differenza tra Napoli e qui, c’è stato un pochino di adattamento all’inizio ma poi queste cose devono scomparire. Il campo era un pochino pesante, ma lo era anche per loro”. Conclude Di Lorenzo.

