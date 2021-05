Di Marzio: “I dieci attaccanti più richiesti”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista e conoscitore di mercato ha evidenziato i 10 top attaccanti italiani che infiammeranno il calciomercato

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale, mette in evidenza i dieci attaccanti che infiammeranno il prossimo mercato. Nella top ten c’è anche Lorenzo Insigne, che l’anno prossimo va a scadenza con il Napoli: “II loro gol fanno sognare e sperare i tifosi, che già li immaginano indossare la maglia della propria squadra del cuore. Trattative sotto l’ombrellone pronte a prendere il via, tra tuffi e tintarella. A “scaldare” il prossimo calciomercato estivo saranno gli attaccanti e in Serie A ci sono 10 nomi che si candidano a infiammare le prossime settimane di trattative.

Ilicic: “Il rapporto odio-amore con Gasperini potrebbe spingerlo a lasciare l’Atalanta in estate: nonostante i 33 anni gli estimatori non mancano di certo. Il suo nome è da tempo sul taccuino del Milan, che potrebbe provare ad accelerare in caso di divorzio con Calhanoglu”.



Simy: “I 20 gol realizzati in campionato non sono bastati per salvare il Crotone, ma molto probabilmente gli consentiranno di giocare ancora in una prima divisione, come da suo desiderio. L’offerta migliore al momento è arrivata da un club di Championship, ma la Lazio ha intensificato i contatti ed è pronta a fare sul serio per il nigeriano”.

Vlahovic: “Classe 2000, 21 gol realizzati in questa Serie A e un potenziale di crescita decisamente importante. Numeri e prospettive che lo fanno diventare il desiderio di mercato di diversi top club, italiani e stranieri. Commisso ne vorrebbe fare un pilastro della sua Fiorentina, anche per questo per cederlo chiede una cifra altissima, non inferiore ai 60 milioni di euro. Al Milan (e non solo) piace tantissimo”.

Scamacca: “Giovane, forte e… costoso. Lo scorso gennaio lo volevano Juventus e Parma, ma il Sassuolo per cederlo pretendeva la certezza (affare a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto) di monetizzare 25 milioni di euro. A fine campionato rientrerà dal prestito al Genoa, ma il suo futuro è da decidere. Piace a diversi club” dice Di Marzio.

Dybala: “I bianconeri vorrebbero rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022, ma non alle cifre richieste dall’entourage dell’argentino. Per la Joya la prossima potrebbe essere un’estate rovente (come lo sono state anche le precedenti, quando però la sua cessione non si è mai concretizzata), con la Juve – che ovviamente non vorrebbe correre il rischio di perderlo tra 12 mesi a zero – che lavora anche all’ipotesi scambio”.

Caicedo: “L’uomo dai gol (spesso pesantissimi) all’ultimo respiro lascerà con ogni probabilità la Lazio a fine stagione. Un destino che sembrava già scritto la scorsa estate quando è stato a un passo dal Qatar, salvo poi fare retromarcia. La sua avventura in biancoceleste sembra però arrivata adesso ai titoli di coda”.

Insigne: “Simbolo e capitano azzurro, ma con il contratto in scadenza a giugno 2022. Un futuro incerto che verrà deciso a breve, probabilmente prima dell’Europeo che lo vedrà tra i protagonisti con l’Italia di Mancini. Rinnovo o cessione? La sua volontà farà la differenza”.

Dzeko: “Lo scorso gennaio ha disfatto le valigie quando il suo trasferimento all’Inter sembrava ormai cosa fatta. Destino in giallorosso comunque segnato? Il cambio sulla panchina della Roma, con l’arrivo di José Mourinho al posto di Paulo Fonseca, potrebbe rimettere tutto in discussione. E se fosse proprio lo Special One a chiedergli di rimanere”.

Belotti: “La paura per la retrocessione è definitivamente svanita, con il Torino salvo con una giornata d’anticipo rispetto alla fine del campionato anche grazie ai suoi gol e alla sua leadership. Ma con il contratto in scadenza nel 2022 il futuro è quanto mai incerto: in caso di mancato rinnovo potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Prezzo? Tra i 25 e i 30 milioni” conclude Di Marzio.

Boga: “La sua avventura in neroverde è arrivata alla conclusione dopo tre anni belli e intensi vissuti insieme. Nelle scorse sessioni di mercato è stato cercato con insistenza dal Napoli, affare sfumato anche per le esose richieste del Sassuolo (mai sceso sotto i 40 milioni prima della pandemia). In Serie A piace molto, ma attenzione alle piste estere”.

