Empoli, Luperto: ”Andrezzoli mi ha voluto fortemente”

“A Torino bisogna andare per fare risultato, serve fare un gol più di loro. Scherzi a parti, loro hanno grandi campioni ma cercheremo di non snaturarci”.

“Dobbiamo essere bravi a non esaltarsi nelle vittorie come non deprimersi nelle sconfitte. Cercheremo di essere quadrati”.

“Mi sento cresciuto molto, nonostante la retrocessione l’anno scorso mi è servito da esperienza e cercherò di metterla in campo per raggiungere la salvezza”.

“Sono molto contento di essere tornato, ho sentito molta fiducia intorno a me e non ho esitato a dire di sì all’offerta dell’Empoli”.

Sebastiano Luperto, passato dal Napoli all’ Empoli, si è presentato in conferenza stampa, rimarcando la sua felicità per essere ritornato nella squadra toscana . Queste le sue parole: