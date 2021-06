Esclusiva ReteCalcio – Pensosi: ”Prestiti, svincolati e giovani di talento domineranno la scena del mercato”

Pensosi: ”Momento propizio per valorizzare i giovani italiani ed espandere il made in Italy’’

E’ inziato il campionato europeo e tutte le attenzioni del mondo del calcio sono rivolte attualmente ad Euro2020. Si vuole verificare se gli effetti della pandemia sono stati tali da ridimensionare uno spettacolo che è stato sempre seguito con molta attenzione ed enfasi. Contemporaneamente all’evento continentale, anche le squadre di serie A stanno pianificando i lavori in sede di programmazione tecnica e societaria. Per avere un’anteprima riguardante le aspirazioni dei tifosi e degli addetti ai lavori, ReteCalcio.Net ha intervistato, in esclusiva, Ilario Pensosi, Direttore sportivo e Docente scienze motorie e sportive, Direttore italiansportchannel e crisal fashion marche. Questo quanto detto da Pensosi:

Il Napoli si appresta ad iniziare un nuovo ciclo con Spalletti, come vede questa avventura del tecnico toscano?

‘’Entusiasmante. Dopo due anni sabbatici approda al Napoli. Ha accettato questo incarico con consapevolezza, responsabilità e determinato. L’ambiente è simile al suo essere, e la sua esperienza e preparazione giova sul calcio Napoli . -afferma Pensosi ai microfoni di ReteCalcio.Net -De Laurentiis ha acquisito un allenatore di spessore. Occorre delineare gli obiettivi di queste stagione e adoperarsi con il mercato estivo’’.

Il Napoli ha una rosa abbastanza competitiva, secondo Pensosi come potrebbe ulteriormente completare l’organico?

‘’A prescindere dal calcio, migliorarsi è opportuno sempre. Nel caso della rosa è in rapporto alle linee dettate dalla stagione seguente e dalla disponibilità economica. Credo si interverrà sui terzini , qualcosa in difensori centrali e centrocampista. Ma ciò dipende anche dal mercato in uscita e dai giocatori in esubero’’.

Conviene al club azzurro privarsi di alcuni giocatori di spessore per prenderne altri, magari, di egual valor tecnico?

‘’Il calcio è imprevedibile ed è pieno di occasioni, cambiamenti e opportunità . Può succedere di tutto. Private dei perni fondamentali del Napoli è nesso tra la pandemia, la mancata Champions e la riduzione degli ingaggi ma è in stretta connessione anche alle motivazioni degli stessi giocatori e dalle sensazioni personali. – spiega Pensosi ai microfoni di ReteCalcio.Net- C’è un nuovo tecnico per cui ruota attorno anche al suo stile di gioco, filosofia. Se partono, sono colmati da giocatori di spessore. Giuntoli è cosciente di questo’’.

Euro2020: L’Italia ha iniziato nel migliore dei modi sconfiggendo nettamente la Turchia. Mancini ha dato un gioco alla Nazionale italiana ed ha conseguito notevoli risultati. Secondo Pensosi, gli azzurri quali risultati potranno ottenere nel torneo continentale?

‘’9 vittorie di fila senza subire gol, ventottesimo risultato di fila positivo ad un passo dal record, sono numeri da capogiro e da sognare agli europei. Sono fiducioso e ho elevate aspettative in merito. Ma il nodo cruciale sarà competere con le top nazionali. Al momento possiamo giungere nelle semifinali’’.

Quale campionato di serie A si prospetta la prossima stagione, considerando che il massimo torneo nazionale, conclusosi da poco, ha rappresentato una competizione anomala per le ristrettezze dovute al Covid?

‘’Un campionato proporzionale al livello delle società italiane di oggi. Non esiste una dominante del campionato il prossimo anno. Almeno 5 squadre possono contendersi lo scudetto. -prosegue Pensosi ai microfoni di ReteCalcio.Net – Il fattore pubblico inciderà e la ripresa quotidiana prospetta un panorama eterogeneo del gioco’’

Che calciomercato estivo prevede Pensosi quest’anno, in particolar modo quello riguardante i Top Club italiani?

‘’Un mercato di combinazioni, opportunità e di impiego di risorse economiche efficienti in relazione alle possibilità. Prestiti, svincolati e giovani di talento domineranno la scena del mercato. È un momento propizio per valorizzare i giovani italiani ed espandere il made in Italy’’. Conclude Pensosi.

