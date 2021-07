Esposito su Insigne: ”Credo che ADL faccia un sacrificio e gli rinnovi il contratto”

Esposito: Il Napoli deve ripartire da Insigne, al termine dell’Europeo si incontreranno sicuramente. Da parte del giocatore credo ci sia tutta la voglia di restare e continuare con la maglia partenopea

Massimiliano Esposito, ex calciatore di Napoli e Lazio, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio. Queste le sue parole:

SU INSIGNE

“Insigne sta disputando un Europeo importante, positivo. Mancini ha preferito lui come falso nove che Belotti, e questo fa capire come la sua qualità sia indispensabile per la Nazionale ma anche per il Napoli. -afferma Esposito – Giocatori così sono sempre più rari, siamo fortunati ad averlo all’ombra del Vesuvio. Ha imparato a gestire la pressione, è maturato, da qui in avanti può solo fare meglio.

ESPOSITO NON CREDE CHE SPALLETTI VOGLIA FARE A MENO DI INSIGNE

Credo e spero che ADL faccia il sacrificio economico e gli rinnovi il contratto, anche perché non credo che Spalletti voglia fare a meno di Insigne. -prosegue Esposito – Luciano ha voglia di rivalsa, non lo lascerà andare via. Per essere ambiziosi devi tenere i pezzi pregiati, come Lorenzo e Koulibaly. Il Napoli deve ripartire da Insigne, al termine dell’Europeo si incontreranno sicuramente. Da parte del giocatore credo ci sia tutta la voglia di restare e continuare con la maglia partenopea.

ESPOSITO SULLA NAZIONALE ITALIANA

Ora sono gli altri a temere l’Italia? Assolutamente sì. In tempi non sospetti dissi che, vedendo il percorso della Nazionale e l’approccio iniziale a questo Europeo, era la potenziale vincitrice di questo torneo. Dopo aver superato ostacoli come Belgio e Spagna, ne sono ancora più convinto. Vedremo chi, fra Inghilterra e Danimarca, affronterà l’Italia, ma è normale che ora ci temano. Gli azzurri devono rispettare chiunque sia l’avversario e affrontare al meglio la gara. In questo Mancini è bravissimo, ieri sera ha trasmesso serenità ai ragazzi prima dei rigori e ha fatto la differenza. Inghilterra-Danimarca? Io dico attenzione ai danesi”. Conclude Esposito.

