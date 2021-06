Euro2020: uno sguardo al sabato

Euro2020 sempre più nel vivo, da oggi si parte con l’ultima giornata del girone eliminatorio

Il sabato di Euro2020 ci ha lasciato alcuni punti interrogativi. Ad esempio la Germania è quella vista contro la Francia ovvero lenta e impacciata oppure la macchina da gol, anche un pò fortunata, vista contro il Portogallo? Lo stesso Portogallo ha avuto una involuzione clamorosa dopo la bella affermazione sull’Ungheria. Ma i punti di domanda non terminano qua. La Spagna che ha dominato l’Europa e il mondo tra il 2008 e il 2012 dopo 2 pareggi rischia di essere clamorosamente eliminata da Euro2020.

La prima partita è stata Ungheria-Francia, risultato finale 1-1 a rete Fiola e Griezmann. Francia che pensava di qualificarsi già in questo turno ma che dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di poter accedere alla fase successiva di Euro2020. La Germania si sveglia e ne fa quattro ai lusitani, o meglio solo due perchè le altre due marcature tedesche sono di compagni di squadra di CR7. Portoghesi che tentano la rimonta ma sarà tutto vano. Il gruppo F si conferma il più difficile di Euro2020. A chiudere il sabato abbiamo per il girone E Spagna-Polonia, anche qui il tabellino finale segna X 1-1 tra le due nazionali. Polonia che spera ancora di terminare terza o addirittura seconda in caso di non vittoria del match tra spagnoli e slovacchi e di conseguente loro successo sulla Svezia. Non può arrivare prima perchè la Slovacchia ha vinto lo scontro diretto.



Oggi in campo l’Italia

Ultima partita del girone di Euro2020 per l’Italia che oggi, ore 18 a Roma, vorrà vincere il proprio raggruppamento contro il Galles ma contro Bale e soci non sarà semplice. Di seguito le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini

Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Moore. All. Page

Oltre all’Italia in campo anche Svizzera e Turchia per agganciare il treno delle ripescate di Euro2020.

