Fedele: ”Sarri nuovo allenatore della Lazio? Povera Lazio”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enrico Fedele, dirigente per parlare del Napoli e di Sarri nuovo allentore dela Lazio. Queste le sue parole:

La rosa del Napoli entusiasma? Assolutamente no. Per arrivare dove? Spalletti era un’occasione unica più che rara e lui non avrebbe trovato una squadra migliore del Napoli. -afferma Fedele – Se la rosa entusiasma per lo Scudetto dobbiamo farci ricoverare. Ritornare in Champions League? Se non acquista giocatori di personalità ci saranno 4-5 squadre avanti. Toma Basic? Un buon giocatore, niente di che. Può adattarsi come incontrista o regista ma resta un giocatore medio. Che cosa è accaduto in Napoli-Verona? Si sono cagati sotto.