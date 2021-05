Fratelli Inzaghi: quando la famiglia decide il tuo futuro

Il campionato di Serie A Tim 2020-2021 sta per terminare e una partita in particolare potrebbe decidere le sorti di un club in piena lotta salvezza. Tutto si potrebbe decidere “in famiglia”: determinanti i fratelli Inzaghi.

Pieno recupero. Pedro Pereira scatta sulla destra, palla in mezzo e Simy (20 gol in stagione, record per lui in Serie A) segna il gol dell’1-1. Filippo Inzaghi, sulla panchina del Benevento trema. Benevento-Crotone si conclude con un pareggio. Una vittoria per le Streghe sarebbe stata importante per il morale ma soprattutto per la classifica. I 3 punti avrebbero potuto portare il Benevento a 34 punti a -1 dal Torino e a -2 dal Cagliari. Il futuro del club campano ora potrebbe dipendere dai fratelli Inzaghi.

Il particolare incrocio tra i fratelli Inzaghi prenderà forma proprio nei prossimi giorni. Martedì alle 20:30 si giocherà il recupero di campionato Lazio-Torino. La Lazio, allenata da Simone Inzaghi, giocherà contro i granata di Davide Nicola con la certezza del sesto posto in classifica e della partecipazione alle prossime qualificazioni per la prossima UEFA Europa League. Lazio uscita però con le ali rotte dal derby contro la Roma della scorsa giornata. Motivo che potrebbe farci assistere ad una reazione importante contro i Granata. Davide Nicola, allenatore del Torino, di sicuro non arriverà nella capitale da sconfitto: la sua squadra sta lottando per non retrocedere e lo 0-7 subito in casa contro il Milan brucia ancora. Le motivazioni per entrambi gli allenatori non mancano. Da non sottovalutare inoltre che il Benevento di Filippo Inzaghi ospiterà il Torino all’ultima giornata, per uno scontro diretto importantissimo per la permanenza in Serie A.



“Family Affair“

Potrebbero proprio essere alcune motivazioni a decidere le sorti del club di Filippo Inzaghi. Inzaghi che ai microfoni di Sky dichiara apertamente di confidare nella partita della Lazio (allenata dal fratello Simone) per una salvezza che potrebbe essere decisiva non solo per il Benevento ma anche per il suo futuro. Vigorito, il Presidente dei Sanniti, infatti, ha confidato molto su Filippo ed è stato anche molto attivo nelle sessioni di calciomercato per ottenere una storica salvezza in Serie A. Il cammino esaltante della scorsa stagione delle Streghe in Serie B non ha avuto lo stesso esito nella massima serie. Il destino del Benevento potrebbe quindi proprio dipendere dai risultati dei fratelli Inzaghi. L’affetto familiare prevarrà sull’aspetto sportivo? Non possiamo saperlo. Siamo però sicuri che il Torino di Mister Nicola non starà fermo a guardare.