Gattuso è l’attuale allenatore del Napoli! Previsioni per il futuro azzardate e non dimostrate

Il tormentone del momento, riguardante il prossimo allenatore del Napoli, sta prendendo piede senza soluzione di continuità. Ogni giorno alcuni media riferiscono un nome nuovo sulla panchina azzurra per la prossima stagione. In questo momento Spalletti è il più accreditato, dalla stampa sportiva, a rivestire il ruolo di allenatore del Napoli.

Spalletti? Potrebbe anche verificarsi questo evento, ma il riportarlo con molta convinzione, lascia perplessi alcuni addetti ai lavori e buon parte dellla tifoseria napoletana.

QUANDO GATTUSO AVREBBE DETTO DI VOLERE ANDARE VIA DA NAPOLI?

Ogni considerazione e previsione non può prescindere da fatti oggettivi. In primis, Gattuso, pur avendo qualche volta manifestato il suo malessere per alcune azioni di Aurelio De Laurentiis atte a contattare altri tecnici nel caso il buon Rino decidesse di abbandonare il capoluogo campano, non ha mai insistito su questo aspetto e nemmeno il Patron del club azzurro ha fatto intendere la sua volontà a riguardo di quanto sopra riportato.

GATTUSO RAPPRESENTA LA CONTINUITA’ DI UN PROGETTO

Gattuso rappresenta la continuità e, se il Napoli approderà in Champions, avrà messo il primo mattone per la costruzione di una squadra competitiva grazie agli introiti derivanti dalla massima competizione continentale.

Quale Presidente cambierebbe allenatore dopo questi eventuali favorevoli? Quasi nessuno, a meno che non vi siano fratture insanabili tra i proprietari dei club ed i tecnici in questione.

Fattura insanabile tra De Laurentiis e Gattuso? Quando sarebbe avvenuta, dove e perché?

Può esserci una rottura definitiva con un allenatore che –dopo le note traversie che hanno investito la sua persona e, successivamente, la squadra azzurra che, per alcuni mesi, era in totale emergenza per infortuni, per calciatori colpiti dal Covid ed altre problematiche- attualmente ha raggiunto il terzo posto in classifica ed è lanciato verso la conquista di una posizione che possa dare al Napoli il pass per la partecipare alla massima competizione continentale della prossima stagione?

Non tutti i media sostengono la tesi riguardante un eventuale divorzio tra De Laurentiis ed il tecnico azzurro, infatti …

Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato del futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli: “Un percorso così forte che potrebbe smuovere anche le convinzioni più forti, anche quella di De Laurentiis che a metà gennaio ha «spezzato» i colloqui sul rinnovo del contratto. I frequenti contatti con Spalletti trovano conferme, Gattuso si guarda intorno. La concretezza dell’ipotesi Fiorentina è nota ma c’è anche la Lazio se Simone Inzaghi non dovesse rinnovare. De Laurentiis, se dovesse ritrovare la musichetta della Champions, potrebbe decidere d’interrompere quella del valzer delle panchine. Chissà se anche il presidente farà la sua svolta, al momento non si notano le avvisaglie ma nel calcio tutto può succedere”.

Anche Tuttosport non esclude un colpo di scena finale

Il quotidiano Tuttosport ha parlato del futuro della panchina del Napoli non escludendo un colpo di scena finale che riguarda Rino Gattuso: “Il mistero resterà tale fino al 23 maggio, poi dal giorno successivo riprenderanno le danze. De Laurentiis troverà il modo di convincere Gattuso a restare? Probabilmente sì, con la mediazione di Jorge Mendes”