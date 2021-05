Gianluigi Buffon: il dilemma tra passato e futuro

Ieri Gianluigi Buffon si è appena congedato con la Juventus, club con il quale ha giocato per quasi 20 anni. I suoi 43 anni aprono molteplici scenari per il suo futuro: la sua scelta non sarà facile.

“Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve. Una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi. Ma non una decisione facile. Perché non è facile tagliare questo cordone, qua dove c’è la mia storia, la mia gioia, le mie lacrime, la mia casa. Ma so che quel momento è arrivato. Non esiste un grazie grande abbastanza. Ho dato tutto. Ho ricevuto di più. Il tempo che verrà è tutto da scrivere. E da vivere. Sempre, fino alla fine” (Gianluigi Buffon).

E’ un Buffon commosso quello che scrive sul proprio profilo ufficiale su Facebook. Lo stesso Gianluigi Buffon che, vedendo la propria Juventus perdere contro il Milan (0-3 allo Juventus Stadium), non ha saputo trattenere le lacrime. Il portiere, classe 1978, ha così espresso e giustificato la decisione di interrompere i rapporti con la Vecchia Signora dichiarando la propria consapevolezza di voler chiudere un ciclo con la maglia bianconera: lo stesso ciclo al quale si riferisce parlando del periodo sfortunato per la Juventus.

Gianluigi Buffon sa di non essere più il ragazzo diciassettenne che volava tra i pali stupendo il pubblico crociato sugli spalti. E’ inoltre consapevole che i vittoriosi Mondiali del 2006 sono ormai un ricordo e che la sua permanenza alla Juventus non ha più motivo di sussistere. Le motivazioni vanno oltre l’amore indissolubile che Gianluigi Buffon prova per i bianconeri. Scoperto da Giambattista Pastorello e cresciuto nel Parma, Buffon ha spesso mostrato il proprio lato umano. Quello che resta dopo essersi sfilato i guanti da portiere. Nell’ottobre del 2007 Gianluigi Buffon, dopo una vittoria di misura contro il Genoa, si diresse verso l’allora Vicepresidente dei rossoblù Pastorello e gli regalò la propria maglia. Proprio a lui, colui che lo portò tra i professionisti.

Il dilemma di Gianluigi.

Dunque è chiaro che la ricca carriera di Gianluigi non ha mai escluso i ricordi legati all’infanzia ed al passato: questo aspetto non è trascurabile e potrebbe avere molteplici sviluppi. Nel 1990, dodicenne, Gianluigi Buffon si innamorò del Genoa. Il Genoa era una società che fino a due stagioni prima militava nel campionato di Serie B: nella stagione 1990-1991 il Genoa terminò il proprio campionato al 4° posto e si qualificò alla Coppa Uefa. Tutti i Genoani ricordano bene quanto fu esaltante e indimenticabile la stagione successiva, in Europa.

Innamorato del calcio provinciale e convinto ancora di più dall’impresa di una squadra come quella rossoblu fino ad allora modesta negli anni subito precedenti, Gianluigi non indosserà mai la maglia rossoblu ma non perderà occasione di ricordare questo particolare periodo della sua vita.

Silvano Martina, procuratore sportivo ed ex portiere, pare ad ogni modo aver smentito la possibilità che Buffon possa terminare la carriera al Genoa. E’ innegabile però che la suggestione di un epilogo del genere sarebbe romantico.

L’annuncio di Gianluigi Buffon ad ogni modo non poteva che creare rumors di calciomercato: in Italia si parla di interesse della Lazio, dell’Atalanta (allenata dall’ex rossoblu Gasperini) e del Genoa, appunto. Fuori dai confini nazionali, come riporta Tuttosport, pare vivo l’interesse di Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Sporting, Galatasaray e Dynamo Kiev. Fantamercato o possibili destinazioni? Nessuno può saperlo. Probabilmente nemmeno Gianluigi Buffon sa cosa fare adesso. Sicuramente ha bisogno di stimoli e non penserà al portafoglio.

Buffon ha fatto la storia dei portieri italiani, forse ora ripenserà alla propria: quella fatta di imprese, di record, di gioia, di sofferenza. Quella che lo vedrà volare ancora tra i pali o quella che lo farà stare fuori dal calcio giocato? I punti di domanda si moltiplicano. Certi legami, forse, non si dividono.