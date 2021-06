Goran Pandev, un eterno ragazzo per il Genoa

Goran Pandev dopo molti pensieri dovrebbe, a quasi 39 anni, rinnovare ancora per un anno con il Genoa

Il prossimo 27 luglio Goran Pandev compirà 39 anni. Pochi giocatori possono vantare una carriera così lunga e ricca di successi. Carriera iniziata nel 1999 nel Besalica in Macedonia dove ha raccolto i primi goal e le prime presenze. Per poi essere ceduto nel 2001 all’Inter, zero presenze in Italia per Goran Pandev sino al 2002 quando viene mandato, in prestito, allo Spezia in Serie C1. Discreta stagione per il giovane macedone in Liguria ma non rimarrà perché l’Inter lo cederà, sempre con al formula del prestito, all’Ancora in Serie A. Qua Pandev non si mette in mostra, complice la brutta stagione della squadra che retrocederà in Serie B. Nel 2004 passa alla Lazio dove diventa titolare e colleziona una coppa Italia e una super coppa italiana. Quasi 200 presenze nella capitale diluite in tutte le competizioni condite da 64 gol. Nell’estate 2009 il presidente laziale Lotito decide di metterlo fuori rosa insieme a Ledesma. Nel gennaio 2010 torna all’Inter dove vince il triplete con Mourinho in panchina, ed è uno dei grandi artefici, insieme a Milito ed Eto’o, alla magica notte di Madrid. Resta anche l’anno dopo a Milano ma l’addio è nell’aria dopo una stagione passata quasi ai margini nel 2011 viene ceduto al Napoli. 124 presente e 22 goal messi assieme da Goran Pandev in tre stagioni (2011-2014). Alza altri trofei ovvero 2 coppe Italia (2012 e 2014).



L’arrivo al Genoa

Goran Pandev firma un pre contratto con i rossoblu nel febbraio 2015. Arriva a Genova nel luglio dello stesso anno dopo la poco fruttuosa esperienza al Galatasaray in Turchia. La prima stagione non è buona con Gasperini che lo mette ai margini. Chiude con 0 gol (in Italia non era mai successo) e 16 presenze. Dal 2016 la musica comincia a cambiare tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina ligure lo hanno sempre schierato e Goran ha sempre risposto presente, uomo in più per le salvezze e per i momenti più bui. All’attivo, al Genoa, conta 32 gol che lo rendono uno dei migliori marcatori dell’era Preziosi e 165 presenze. Uomo in più per il Genoa e per la sua Macedonia che farà riferimento a lui per andare più in alto possibile agli imminenti europei. Il macedone classe ’83 potrebbe anche decidere di allungare la sua carriera di un altro anno anche perché nel 2022 ci saranno i mondiali, appuntamento che Goran Pandev non vorrà mancare.

