Insigne dal ritiro dell’Italia parla della Nazionale, di Gattuso e del suo futuro

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro l‘Austria agli ottavi di finale di Euro 2020, parlare della Nazionale, di Gattuso e del suo futuro. Queste le sue parole:

“I giovani stanno vivendo una grande favola, è un bene anche per noi, ci stanno dando il loro entusiasmo, io sono più grande: è la prima volta che vivo una competizione così da protagonista, ne sono orgoglioso, sto vivendo una favola e sto dando più del 100% per ripagare la fiducia di squadra e mister mettendo in campo le mie qualità per arrivare a un solo obiettivo. Negli anni passati ero più giovane, c’erano altri moduli e mi sono adattato.

Ho sempre ringraziato i ct come Prandelli e Conte che mi hanno portato al Mondiale ed all’Europeo. Col 3-5-2 mi sono messo a disposizione, con Mancini ho chance in più: fa un modulo adatto alle mie caratteristiche e a tutti quelli che giocano. Jorginho? La nostra forza è il gruppo. Ci sono giocatori di qualità, Jorginho viene da anni stupendi col Chelsea, è un orgoglio per noi avere un giocatore come lui in squadra. Non sta a me decidere se meriti il Pallone d’Oro, spero sia in lista però: lo merita ed è un grande giocatore, lo chiamiamo il Professore e siamo contenti di averlo.

La maglia numero 10′ Ho una grossa responsabilità a indossare questa maglia ma non voglio mettermi pressione addosso. Cerco sempre di scendere in campo più spensierato possibile: il mister dà tanti consigli a me come agli altri, poi è stato un grande calciatore e può insegnarci tanto. Possiamo mettere in pratica i suoi insegnamenti. Notti Magiche? Mi piace scherzare col gruppo, mettiamo sempre musica. Io metto musica napoletana, però era una cosa che volevamo fare per i tifosi che non erano allo stadio.

Ci tenevamo a farla tutti insieme fuori dall’hotel per far vedere quanto ci teniamo. Alle spalle ho un centrocampo che mi rende contento: ce li invidiano in tanti questi giocatori. Barella, Jorginho, Verratti, Locatelli, hanno qualità e intensità. Ci danno una mano importante. Sul modulo, gli avversari ci conoscono ma facciamo il nostro calcio senza snaturarci. E’ stata la nostra forza, li mettiamo in difficoltà, con Immobile e Belotti che ci creano spazi e gli avversari non sanno chi prendere. E’ il sogno di tutti segnare in questi stadi. Sogno di fare una grande partita, anche se non arriva il gol, l’importante è vincere le partite.

Gattuso? Ci siamo mandati qualche messaggio, mi ha detto che sono successi un po’ di casini. Io però sto pensando all’Europeo, lui è in vacanza e non gli faccio certe domande. Italia protagonista a Wembley e il mio ruolo da leader? Il mio gol in amichevole è stato l’ultimo fatto a Wembley. Era un momento particolare per la Nazionale, è sempre bello segnare in questi stadi. Poi per quanto riguarda il ruolo, sono più grande, come altri, diamo qualche consiglio ai giovani.

Guardiamo anche i ragazzi: sono giovani, hanno qualità, ci danno tanto come diamo a loro. La mia carriera? Non ho rimpianti. Quel che ho sempre sognato era giocare col Napoli e indossare la fascia. Si sono avverati i miei due sogni: non sono contento ma stracontento.