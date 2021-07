Insigne: ”Nemo propheta in patria, ma a tutto c’è un limite!”

Nemo propheta in patria (sua) significa: “Nessuno è profeta nella propria patria”. Questa locuzione in lingua latina vuole indicare la difficoltà delle persone di emergere in ambienti a loro familiari. In ambienti estranei viene generalmente assunto che sia più facile far valere le proprie capacità e qualità. A Napoli, ed in ambito calcistico, questa espressione assume pragmaticamente un significato che viene attribuito ad alcuni calciatori napoletani che hanno vestito la maglia azzurra.

INSIGNE PATRIMONIO DEL CALCIO ITALIANO

Insigne, talento del calcio italiano, non è esente da questo trattamento e, nonostante in ambito nazionale ed internazionale abbia espresso tutto il suo valore, nell’ambiente partenopeo vi sono ancora alcuni tifosi ed addetti ai lavori che mettono in dIscussione il talento del ragazzo di Frattamaggiore.



A NAPOLI IL GIUDIZIO SI DIFFERENZIA SE IL CALCIATORE VIENE DA ALTRI LIDI O SE PROVIENE DALLA SUA TERRA DI ORIGINE

A Napoli, quando si giudica un calciatore proveniente da altri ‘lidi’ si fa riferimento a tutto il repertorio in possesso del giocatore. Per il capitano azzurro, pur di far prevalere la propra idea, si focalizzano solo su alcuni aspetti.

Allora, se Insigne sbaglia uno o più gol -per voler insiestre sul suo marchio di fabbrica (il tiro a giro)- si dimenticano le altre notevoli caratteristiche del calciatore. A nulla vale rimarcare che Lorenzo è un uomo squadra, si dedica ai raccordi tra tutti i reparti, ripiega a centrocampo e difesa per fornire un utile apporto ai compagni di reparto e, soprattutto, è un notevole assistman oltre ad effettuare giocate di gran classe.

INSIGNE CAMPIONE? AFFERMAZIONE CHE AD ALCUNI DA FASTIDIO

Da fastidio ad alcuni definire Insigne un Campione. Questo disagio deriva proprio da pareri espressi varie volte senza tenere in considerazione i pregi di Lorenzo sopra riportati.

Comunque, sempre in virtù del fatto che Nessuno è profeta nella propria patria, l’attaccante del Napoli e della Nazionale azzurra, riceve i giusti riconoscimenti lontano dal suo ambiente natio.

MAZZOLA E SACCHI DANNO I GIUSTI MERITI Al CAPITANO DEL NAPOLI

Non a caso Mazzole, Sacchi e tanti esperyie qualificati esponenti del calcio italiano ed internazionale hanno un’altra e più veritiera considerazione di Insigne che -dopo la partita deglie europei con il Belgio- ha ricevuto dall’Uesa il premio Star of the Match di Belgio-Italia ed è presente anche in alcune statistiche Opta.

Il capitano del Napoli, inoltre, venne eletto miglior giocatore del campionato (Most Valutable Player) del mese in virtù dei suoi 3 gol e 4 assist realizzati a marzo, e grazie alla valutazione di vari coefficienti di natura tecnica e atletica.

Il calcio non è una scienza esatta ed ognuno può esprimere il proprio parere sempre che lo stesso tenga conto di alcuni parametri imprenscidibili.

INSIGNE CAMPIONE O ALTRO?

Campione, ottimo giocatore o calciatore poco influente nel gioco del Napoli e della Nazionale, il calciatore azzurro risponde, con i fatti, sul terreno di gioco, non curante dei pareri che lo penalizzano olremodo ma a testa alte e fiero di essere

LORENZO INSIGNE

Mazzola: “Insigne ce lo teniamo stretto, altri ’10’ meglio di lui non ce ne sono”

L’ex calciatore Sandro Mazzola ha rilasciato un’intervista ad Il Mattino nel corso della quale ha parlato del numero 10 della nazionale italiana, Lorenzo Insigne:

“Beh, ora come ora altri 10 meglio di lui non ce ne sono e allora non solo ce lo godiamo ma ce lo teniamo anche stretto. Cosa penso delle qualità di Insigne? Basterebbe dire che è il numero 10 della Nazionale. Se ti danno una maglia del genere vuol dire tutto. Soprattutto da noi in Italia. Personalmente sono sempre stato un fan di Lorenzo”.

Sacchi: “Straordinario gol, Insigne potrebbe essere un grande campione”

Arrigo Sacchi scrive su La Gazzetta dello Sport a proposito della nazionale italiana che ha sconfitto il Belgio ai quarti di finale di Euro 2020 ed è approdata in semifinale:

“La crescita del trio Spinazzola-Verratti-Insigne ha migliorato il dominio tecnico degli azzurri conclusosi con lo straordinario gol di Insigne”. Su Lorenzo Insigne: “Non sempre disposto a dare tutto, potrebbe essere un grande campione”.

Vincenzo Vitiello

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE CLICCA QUI