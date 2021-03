Insigne sempre più in alto! E’ nella Top 10 dei più forti d’Europa

L’ultimo report del Cies ha emesso i suoi verdetti sui migliori giocatori del 2021: c’è Insigne con Ronaldo e Jorginho

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale, riceve un giusto riconoscimento per il suo valore e per il rendimento che sta fornendo nel campionato italiano. L’ultimo report diffuso dal Cies – osservatorio calcistico svizzero– lo incorona miglior giocatore della squadra allenata da Gattuso, nonché tra i migliori italiani di tutta Europa, secondo alle spalle di Jorginho.

Cristiano Ronaldo miglior giocatore della Serie A

Il report settimanale del famoso osservatorio calcistico ha analizzato le prestazioni dei giocatori per ciascuno dei 98 club dei top 5 campionati europei, considerando le partite di campionato giocate a partire dal primo gennaio 2021. Solo i calciatori schierati per almeno due terzi dei minuti durante questo periodo sono stati inclusi nella classifica. Secondo l’algoritmo del Cies, Insigne colleziona un punteggio di 87, che lo colloca ai vertici non solo in Serie A – dove è preceduto solo da Cristiano Ronaldo – ma anche nella top 10 d’Europa.

Cies, i parametri dell’algoritmo

L’indice generale è calcolato dal Cies considerando sei aree di gioco: rigorosità, recupero, distribuzione, impiego, occasioni create e tiro. Se il valore più alto in assoluto è stato registrato per Lionel Messi (92,5), negli altri campionati emergono Robert Lewandowski in Bundesliga (89,5), Guillermo Maripán (86,3) in Ligue 1, Jorginho in Premier League (89,4) e appunto CR7 in Serie A (89.3).

CIES – I migliori 10 giocatori in Serie A

Cristiano Ronaldo (Juventus) – 89,3

Lorenzo Insigne (Napoli) – 87

Marcelo Brozovic (Inter) – 85,4

Robin Gosens (Atalanta) – 85,2

Luis Alberto (Lazio) – 84,6

Gianluca Mancini (Roma) – 83,5

Rodrigo De Paul (Udinese) – 81,9

Andrea Belotti (Torino) – 81,7

Milan Badelj (Genoa) – 80,8

Davide Calabria (Milan) – 80,2