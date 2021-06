Juric-Torino sarà la scelta giusta?

Ivan Juric pochi giorni fa si è legato al Torino di Cairo sino al 2024 firmando un triennale

Juric sarà il nuovo allenatore del Torino per le prossime tre stagioni. Ma sarà la scelta giusta? In ottica Torino, sicuramente si allenatore giovane, in rampo di lancio dopo le due annate molto positive a Verona sponda Hellas. Gioco moderno e votato all’attacco, è normalità dato che il suo mentore è stato Gasperini, ma per Juric sarà la sistemazione corretta? Il Torino ne viene da stagione abbastanza fallimentari soprattutto l’ultima. Neanche due anni fa giocavano in Europa League (agosto 2019) e da li un crollo verso il basso. Esonero di Mazzarri prima e poi l’arrivo di Moreno Longo con salvezza a 2 giornate di anticipo. Quest’anno stessa situazione, sprofondati nella zona rossa, hanno chiamato Davide Nicola (esperto in salvezze).

Tornando a Juric probabilmente il suo ciclo a Verona era finito. Nella sua seconda stagione la squadra era stata notevolmente indebolita ma lui è riuscito a terminare al decimo posto, nonostante un girone di ritorno non proprio perfetto. La sua scelta di andare in Piemonte sarà stata sicuramente influenzata, in positivo, dalla folta colonia di ex Genoa presenti. Basti pensare a Izzo e Rincon suoi ex giocatori nella sue prime due esperienze alla guida dei liguri. In più troverà anche Ansaldi, Sanabria e Mandragora allenato nella primavera genoana. Senza trascurare l’aspetto del centravanti. Finalmente il croato potrà disporre del tanto agognato attaccante che al Verona non aveva ovvero Belotti.



Juric da allenatore, i primi passi

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2010 il croato ex Genoa si è subito dedicato alla carriera da allenatore. Nella stessa estate del ritiro diventa il vice di Chiappino in primavera. Dal 2011 sino al 2014 segue Gasperini come suo secondo al Palermo, all’Inter e infine ancora al Genoa. Nell’estate 2014 decide di tentare la carriera da mister della prima squadra, sarà il Mantova ad assumerlo dopo una buona stagione decide di cambiare e andare al Crotone dove vincerà il campionato e attirerà le attenzioni di mezza Serie A.

La sua esperienza nel massimo campionato non poteva che essere al Genoa. Preziosi lo metterà sotto contratto per tre anni. Ottima parte iniziale di campionato per Juric ma la squadra subirà un vistoso calo a gennaio. A febbraio viene esonerato per poi essere richiamato ad aprile salvando il Genoa. Confermato anche per la stagione 2017-2018 non ottiene dei risultati positivi. Esonerato per la seconda volta a novembre resta a libro paga del Genoa. Terza e ultima chiamata ad ottobre 2018 per prendere il posto di chi quasi un anno prima lo aveva sostituito ovvero Ballardini. Esperienza davvero breve e poco fruttuosa con zero vittorie, verrà esonerato a dicembre per far posto a Prandelli.

La consacrazione al Verona

Arriva nel luglio 2019 a Verona tra lo scetticismo generale. Scetticismo che verrà cancellato già dopo poco gare. Con lui il club trova delle future plusvalenze clamorose come Kumbulla, Rrahmani e Amrabat. Stagione davvero per la neopromossa che coglie anche vittorie importanti come contro la Juventus. La seconda stagione si apre con qualche perplessità del tecnico al riguardo della rosa messa a disposizione ma poi alcuni arrivi importanti come Kalinic e Favilli lo convincono a restare. Anche quest’anno annata più che positiva.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE CLICCA QUI