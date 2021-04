Kurtic sotto schock, Joao Pedro lo consola

Joao Pedro consola un Kurtic in lacrime nel post partita della Sardegna arena

Cagliari, ore 22:45. Il delicato anticipo salvezza valevole per la 31^ giornata di campionato tra i sardi e il Parma è finito da pochi minuti. Le telecamere di DAZN riprendono una scena davvero toccante ovvero il brasiliano Joao Pedro che si siede accanto al giocatore avversario sconfitto, Kurtic. Questo momento vale ancora di più visto che non sono i compagni di squadra dello sloveno a confortarlo.

Oltre al classe 92 isolano anche il mister Leonardo Semplici ha voluto tentare di consolare il suo ex giocatore ai tempi della SPAL. I due atleti sono legati da un breve passato comune al Palermo (nel 2011) quando erano entrambi giovanissimi e facevano parte di quella rosa di campioni, come Pastore, Ilicic e altri. Gesto che rende onore al capitano rossoblu, non tanto come giocatore ma come uomo.

Parlando ai microfoni di DAZN, il tecnico del Cagliari ha commentato: «L’abbraccio dimostra il valore di questi ragazzi, sportivamente un gesto giusto da fare anche perché potevamo esserci noi al loro posto, sconfitti. Il calcio purtroppo è così ma a fine gare tutto finisce, resta il bel gesto».

Analizzando la gara, il club del presidente Giulini ha vinto una partita al cardiopalma contro il Parma con il punteggio di 4-3. Rossoblù che sono riusciti a ribaltare nei minuti finali lo svantaggio per 1-3 siglando al 94’ il definitivo quarto gol con il neo entrato Cerri.

La gara ha fatto impazzire di gioia i tifosi del Cagliari tanto che alla fine della contesa, alle spalle della Curva Sud della Sardegna Arena, sono partiti dei fuochi d’artificio. I tifosi, non potendo essere presenti allo stadio a causa della pandemia, hanno così voluto festeggiare l’incredibile vittoria ottenuta ieri sera.