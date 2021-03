Lubrano: “Lazio-Torino e Inter-Sassuolo? D’ora in poi ci sarà un dopo Juventus”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Enrico Lubrano, avvocato, che ha difeso il Napoli insieme a Mattia Grassani al CONI. Lubrano ha parlato di Lazio-Torino e Inter-Sassuolo e dichiara che d”ora in poi ci sarà un dopo Juventus. Queste le sue parole:

“Lazio-Torino e il giudizio di Sandulli? La spiegazione è molto semplice ed è determinata dall’evoluzione temporale delle cose. Quando il Napoli è arrivato non c’era ancora la decisione del Collegio di Garanzia. Di conseguenza non venne riconosciuto il caso di forza maggiore al Napoli. Il principio per me è stato assolutamente sbagliato da subito, anche quando l’ho letto da semplicemente spettatore. Un principio non condivisible né dal punto di vista oggettivo (se non vengo a giocare è per ottemperare a un provvedimento amministrativo vincolante) né da quello soggettivo (si era parlato di dolo, tutto contro un concetto di buona fede).