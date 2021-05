Mancini – Questi i convocati dell’Italia per Euro 2020

Mancini: la lista in vista delle scelte definitive del primo giugno, quando la rosa sarà ridotta ai 26 definitivi

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha comunicato la lista dei 28 convocati, che diventeranno 26 entro la mezzanotte dell’1 giugno.

La Nazionale si radunerà domani (31 maggio) all’Hotel Parco dei Principi di Roma e in serata partecipera’ alla trasmissione ‘Notte Azzurra’, in onda su Rai 1 martedì 1 giugno. In questa occasione si aggregheranno, al gruppo comunicato da Mancini, anche Emerson Palmieri e Jorginho reduci dal trionfo in Champions League con il Chelsea.