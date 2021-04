Marchetti: “Super League? Avrei voluto sentire il parere di De Laurentiis”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” per parlare della Super League, di De Laurentiis e di altro. Queste le sue parole:

“Super League? Più clamoroso che si sia eclissata piuttosto che si sia palesata. Se ne parlava da tempo, forse nessuno pensava che si concretizzasse con tale rapidità. Molto più impressionante che nel giro di 48 si sia disciolta, peraltro con strascichi tra marce indietro anche maldestre. E’ stato gradevole leggere scuse ai tifosi ma se si ammette di aver fatto un errore si deve pensare che lo si è fatto per mesi. -afferma Marchetti – Incredibile non sia stata presa coscienza della reazione che ci sarebbe stata. Io posso comprendere il motivo per cui è iniziato questo processo perché i grandi club hanno debiti e sono in difficoltà finanziaria. Oggi è “mors tua, vita mea”, discorso personalistico. Ma posso capire che se c’è un solo salvagente voglio prenderlo io.

