I miei Kallon: passato e presente in rossoblu

Era il 28 febbraio 1998, in campo Genoa-Torino. Io, bambino sugli spalti con mio zio. In campo Mohamed Kallon. 23 anni dopo un altro Kallon con la maglia rossoblu a fare impazzire gli avversari.

Il Genoa ha scoperto un altro Kallon. O meglio, lo ha conosciuto meglio. Yayah Kallon ha esordito in prima squadra a Cagliari, dopo un stagione esaltante nella Primavera del Genoa. 9 gol e 7 assist in 21 presenze hanno attirato l’attenzione di Davide Ballardini. Un secondo tempo che ha regalato emozioni, soprattutto per questo ragazzo 19enne con un passato difficile. Un passato fatto di sacrifici, un futuro che però potrebbe riservargli tante soddisfazioni. Solo un fuorigioco e un tiro di poco a lato hanno impedito a Yayah di segnare un gol alla prima occasione in prima squadra, in Serie A.

23 anni fa con la maglia del Genoa correva e segnava Mohamed Kallon, in Serie B. Origini sierraleonesi per entrambi i calciatori ma nessun legame familiare. Io, sugli spalti con mio zio. Era la mia prima volta allo stadio. Kallon durante la sua carriera al Genoa ha segnato 10 gol ma soprattutto ha lasciato in tutti i tifosi genoani un ottimo ricordo. Almeno in quelli che avevano potuto vederlo. Mentre Mohamed girava per il mondo, nel 2001 nasceva Yayah.



La storia di Yayah

Yayah Kallon è un ragazzo diciannovenne con una storia difficile. Yayah, ragazzo proveniente dal Sierra Leone, percorse tutta l’Africa per 8 mesi prima di potersi imbarcare per l’Europa. I suoi genitori lo incoraggiarono a lasciare il Paese natìo per evitare che fosse rapito da un gruppo terroristico locale: il futuro di Yayah sarebbe stato ben diverso. Kallon, arrivato finalmente in Libia, lavorò moltissimo per potersi imbarcare e pagare il viaggio verso l’Europa, anche in questo caso con molte difficoltà.

Anche l’esperienza con la maglia rossoblu ha fatto vivere momenti difficili a questo ragazzo. Il momento più difficile è stato sicuramente l’infortunio subito in occasione di una partita del Campionato primavera 1 Tim, contro la Roma. Era il 26 ottobre 2019. La frattura del perone aveva fatto temere un lungo stop, anche per la sua carriera. Invece Yayah, con determinazione e forza di volontà, ha saputo riprendersi ciò che il destino sembrava avergli rubato.

Davide Ballardini, al termine di Cagliari-Genoa, ha espressamente dichiarato di essere rimasto sorpreso da questo ragazzo. Anzi, ha dichiarato che avrebbe voluto vederlo prima in campo. La salvezza del Genoa sarebbe potuta passare anche dalle sue prodezze. Yayah resta una risorsa importante per il Genoa del futuro, anche se il vulcanico presidente del Genoa, Enrico Preziosi, potrebbe essere tentato da offerte di altri club per questo calciatore.