Napoli, De Laurentiis ha chiesto De Paul all’Udinese

“ De Laurentiis ce lo ha chiesto però deve capire che è un giocatore costoso. Quando vedo Rodrigo mi riconcilio con il calcio”. Quest’anno, come successo in passato, De Paul sta letteralmente trascinando la squadra di Gotti che ha la fascia di capitano al braccio ed ha effuttuato 29 presenze, con 6 gol e 6 assist.

Campoccia, po, ha espresso il suo parere sulla riapertura degli stadi: “È un tema delicatissimo, il mondo sta vivendo un dramma epocale. Chi parla di riaperture non deve essere frainteso, la salute è la prima cosa. Crediamo che le partite abbiano un impatto sulla salute pubblica. Sicuramente le società di calcio stanno perdendo tanti soldi. De Laurentiis? È talmente avanti, sembra un visionario. Lui si è arrabbiato perché vuole far capire che il problema è prioritario. Stadi? Non può il Napoli concorrere con le squadre straniere con le tasse sul lavoro imposte dallo stato. La grandezza di De Laurentiis è avere una squadra sempre ai vertici, non essendo un magnate. A Udine stiamo vivendo un ciclo sfortunato, ma ultimamente i risultati non stanno pagando”. Conclude Campoccia.