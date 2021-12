Napoli – Leicester: Elmas regala vittoria e qualificazione agli azzurri

Sofferta gara del Napoli al Maradona, ma gli uopmini di Spalletti riescono a sconfiggere il Leicester e superere il turno di Europa League. Azzurri ai playoff contro una terza dalla Champions

Un gol di Ounas e una doppietta di Elmas regalano al Napoli il successo 3-2 contro il Leicester. Inutili le reti di Evans e Dewsbury-Hall. La squadra di Spalletti termina al secondo posto il gruppo C di Europa League alle spalle dello Spartak Mosca. Gli azzurri giocheranno i playoff contro una delle terze dei gironi di Champions League.

Cronaca primo tempo

Grande avvio di gara del Napoli che parte con la giusta motivazione e determinazione. Gli uomini di Spalletti vanno in vantaggio con Ounas, al quarto minuto di gioco, per merito di una ripartenza di Zielinski che ruba palla servendo Petagna. La punta azzurra smista a destra per Ounas che segna con un gran diagonale. Dopo 20 minuti lo stesso Zielinski serve Petagna che fornisce un assist a Elmas che raddoppia.



Reazione del Leicester

Il Leicester reagisce e dopo tre minuti accorcia con il gol di Evans. Al 33′ Dewsbury-Hall trova il pareggio con un gran tiro di sinistro. Un duro contatto tra Lozano e Ndidi, con l’attaccante del Napoli che scivola sull’avversario con la testa. Problema ai denti per Lozano. Il messicano è costretto ad uscire e Malcuit prende il suo posto. L’arbitro Antonio Mateu Lahoz concede quattro minuti di recupero, ma nulla di rilevante accade e la prima frazioen di gico si chiude con le due squadre in parità.

Napoli – Leicester: secondo tempo

Nella ripresa, il gol partita è di Elmas al 53’, prima del tentativo (vano) del Leicester di trovare il pari attaccando a tutto spiano. Zielinski apre a destra per Malcuit che serve sulla corsa Di Lorenzo: cross al centro con Elmas che controlla e mette in porta di sinistro. Dopo l’intervallo, il Napoli riparte all’attacco. Ounas cerca subito il gol, ma Schmeichel para. All’8’ gli azzurri si riportano in vantaggio. Segna Elmas, finalizzando un traversone di Di Lorenzo dalla destra.

Finale con pressione degli inglesi in cerca del pareggio

Pericolo per il Napoli due minuti dopo. Un errore di Di Lorenzo porta al tiro Maddison che centra il palo della porta di Meret. Al 18’ Ounas viene sostituito da Mertens. Esce Barnes per far posto a Daka. Si intensifica la pressione degli inglesi. Altra sostituzione per il Leiceste: Soumaré per Telemans. Nel Napoli Manolas rileva Demme. Scivola Dewsbury-Hall e conclude fuori. Mario Rui di testa anticipa Castagne. Schmeichel ribatte in angolo su Malcuit. Dewsbury-Hall sostituito da Albrighton. Tre minuti di recupero. Il Napoli resiste ed arrivano i tre punti per la qualificazione.

Leicester-Napoli 2-2, il tabellino

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Castagne, Evans (1′ st Soyuncu), Vestergaard, Bertrand; Perez (1′ st Tielemans), Ndidi, Soumare (33′ st Maddison); Daka (26′ st Lookman), Iheanacho (43′ st Vardy), Barnes. A disposizione: Ward, Amartey, Pereira, Thomas, Albrighton, Choudhury, Dewsburi-Hall. Allenatore: Rogers.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit (39′ st Juan Jesus), Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa (39′ st Petagna), Fabian Ruiz, Zielinski (19′ st Elmas); Lozano (19′ st Politano), Osimhen, Insigne (29′ st Ounas). A disposizione: Boffelli, Idasiak, Manolas, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Martins (Por)

MARCATORI: 9′ pt Perez (L), 19′ st Barnes (L), 24′ st e 43′ st Osimhen (N)

NOTE: Espulsi: Al 48′ st Ndidi (L) per doppia ammonizione. Ammoniti: Ndidi, Soumare, Vestegaard, Soyuncu (L); Di Lorenzo, Rrahmani (N). Recupero: 2′ pt, 5′ st.

