Napoli: ”Mercato? ‘Bufale’ fresche ed a buon prezzo

MERCATO – NAPOLI — Calciomercato a rilento e, tranne qualche clamorosa operazione che ancora non è definita riguardante Messi, Lukaku e qualche altro giocatore, all’orizzonte non si vede altro.

Il Covid ha peggiorato le situazioni finanziarie dei vari club e le società cercano di rinforzare il proprio organico con qualche prestito, scambi di giocatori ed altre trattative che stanno scoraggiando le varie tifoserie. Alcuni supporters manifestano la volontà di allontanarsi , non solo dalle loro squadre del cuore, ma dal calcio in generale anche per le ultime inziative riguardanti il calcio europeo.: La Super Lega ha un sapore amaro rivolto solo ai club che vogliono ripianrae i loro debiti e non all’essenza di un calcio che è amato dai tifosi per altri motivi:



Anche i tifosi bocciano la Super Lega: “E’ solo business”. E poi…

Bisogna aggiungere anche che i club si stanno adoperando non ad acquistare, ma a vendere per tentare di ripianare i conti dei loro rispettivi bilanci.

Tifosi contrari alla nascita della Super League, composta da 12 club europei di calcio che hanno dato vita a una nuova competizione calcistica infrasettimanale governata dai Club Fondatori. “Non giova al calcio”, dicono, “è solo una questione economica”. Dai tifosi dell’Inter a quelli della Roma, fino ai supporter del Real Madrid e del Barca” …ma non solo a questo aspetto sono dediti i sotenitori delle varie squadre, perchè in molti si stanno accorgendo la strada involutiva intrapresa del calcio.

…ED IL NAPOLI?

Riferendoci al calcio italiano ed al Napoli, in particolare, i tifosi azzurri sia per le sopra descritte iniziative che per la situazione pregressa ed attuale che coinvolge il club di Aurelio De Laurentiis, manifestano il loro disinteresse verso un calcio che si allontana sempre più dai veri valori sportivi ed assume una veste altamente imprenditoriale.

Allora, perchè appassionarsi ai club che si adopereno -giustamente o meno- soltanto per i loro interessi? La maglia? Anche quella sta scomparendo, proprio per motivi di marketing. Oramai i colori orioginari delle proprie squadre del cuore- molte volte- sono solo un lontano ricordo.

Per coloro che, invece, resistono e alimenjtano la loro passione non resta altro -per il momento- di leggere o apprendere da fonti giornalistiche solo rumors di mercato che -molte volte- non tengono conto di una vera programmazione atta a completare, nel migliore dei modi, i vari organici oltre a risultare prive di qualsiasi fondamento.

In attesa della conclusione del calciomercato, non resta altro da fare che suguire vari rumors di mercato che -in tantissime occasioni- si avvicinanao più che altro alle cosidette BUFALE che vengono proprinate dai media per rendere meno asettico un periodo durante il quale ogni qualsivoglia riflessione o conclusione riporterebbe lo stato attuale del ‘cosidetto ‘Sport più amato dagli italiani’ ad una chimera fatta di illusioni e pohe realtà.

MERCATO NAPOLI … A VOI LA LINEA…

Luperto-Empoli, i dettagli dell’affare: il Napoli non lo sostituirà

Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, è confermato l’accordo tra il Napoli e l’Empoli per un prestito oneroso di Sebastiano Luperto con premi e diritto di riscatto. La partenza del classe ’96 non porterà però gli azzurri sul mercato: Luperto non sarà sostituito – racconta la radio – visto che all’occorrenza Di Lorenzo potrebbe spostarsi al centro della difesa.

Napoli, il terzino Estupiñán nel mirino

Pervis Estupiñán piace al Napoli per la fascia sinistra. Da Emerson Palmieri a Reinildo Mandava del Lille, i nomi aumentano. Quello del terzino del Villarreal è un nome papabile anche secondo Sky Sport. Il club azzurro si è spinto anche oltre al semplice interesse, avviando i contatti per il laterale ecuadoriano.

Napoli sul terzino Estupiñan: contatti avviati col Villarreal

Considerate le difficoltà per arrivare ad Emerson Palmieri, il Napoli cerca un altro profilo come terzino sinistro. Il nome che rivela AS è quello di Pervis Estupiñán del Villarreal, ecuadoriano e dotato di doppio passaporto, eletto nel miglior undici dell’ultima Copa America. Pare che nelle ultime ore ci siano stati contatti tra le due società e il calciatore vedrebbe positivamente un trasferimento in Serie A. Il Napoli avrebbe proposto un prestito secco, ma si starebbe discutendo in merito alla possibilità di un diritto di riscatto e sulla cifra da sborsare per il prestito oneroso, ovvero circa 2 milioni di euro.

Venerato sul mercato: “Non è escluso che il club azzurro prenda un nome a sorpresa”

Stando a quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della RAI, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è in Abruzzo. È possibile che mercoledì prossimo, sfruttando l’appartamento acquistato a Pescocostanzo, si dia l’occasione per un incontro col Napoli. Tuttavia, al momento è poco probabile che ciò accada poiché non ci sono summit previsti. Si aspetterà la fine del mercato per parlare del rinnovo dell’attaccante partenopeo e non prima.

Juric vuole Amrabat con sé al Torino, anche il Napoli lo segue

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Torino è in pressing per Amrabat della Fiorentina. Juric d’altronde l’ha valorizzato ai tempi del Verona e lo vorrebbe con sé nella sua nuova avventura professionale. D’altronde per la Viola non si tratta di un calciatore fondamentale, di conseguenza è disposto a cederlo in prestito o a titolo definitivo. Nella corsa al calciatore c’è anche il Napoli, terza soluzione oltre la permanenza alla Fiorentina e il trasferimento al Torino.

Ceccarini: “Napoli, torna di moda Bakayoko, piace anche Koopmeiners”

Il giornalista Niccolò Ceccarini scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: “In attesa di novità sul rinnovo di Insigne, il Napoli sta sondando il mercato su più fronti alla ricerca di quelle occasioni che potrebbero permettere di migliorare ulteriormente la rosa. Il club azzurro aspetta un segnale di apertura dal Chelsea per Emerson Palmieri ma lavora anche per il sostituto di Demme è tornato di moda il nome di Bakayoko, che resta un’idea anche per il Milan. Piace anche Koopmeiners dell’Az ma l’operazione diventerebbe possibile solo nel caso di una cessione di Fabian Ruiz”.

