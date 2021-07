Napoli: oggi il raduno, test medici e calendario delle amichevoli

Napoli: prima amichevole a Dimaro il 18. Calendario delle amichevoli, per la prima fase del ritiro

Terminati gli Europei, l’attenzione è rivolta al prossimo campionato di serie A. In attesa del ritorno dei calciatori che sono stati impegnati a Euro 2020 -dopo le dovute vacanze – iniziano le preparazioni estive – in vista dei ritiri- per i vari club.

TEST MEDICI

La SSC Napoli, in vista del ritiro a Dimaro in Val di Sole, sta svolgendo i test medici per la rosa azzurra. Questa mattina lo staff medico -come riportato dal sito delal società- è stato supportato dal dottor Adriano Di Paco e da Dott. Luca Trotta della Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa per i test cardio polmonari.

Giornata di raduno, oggi, per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra ha svolto, come da programma, test medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale sul campo 1.

Domani stesso programma prima della partenza prevista per giovedì verso il ritiro di Dimaro in Val di Sole.



CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI DEL NAPOLI

Il calendario delle amichevoli del Napoli, per la prima fase del ritiro in Val di Sole, dal 15 al 25 luglio, prevede due uscite degli azzurri. La prima sara’ il 18 luglio alle ore 17,30, per il match Napoli-U.S. Bassa Anaunia. Il 24 alle ore 17,30 Napoli-Pro Vercelli. Gli azzurri poi termineranno il ritiro e torneranno in citta’ prima di cominciare la seconda fase in Abruzzo. L’Apt della Val di Sole – fa sapere il calcio Napoli – ha attivato un canale di distribuzione dei tagliandi attraverso un link, dove i tifosi potranno acquistare il biglietto, registrando i propri dati anagrafici. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso ricevera’ via mail il titolo in formato digitale.

PROCEDURA DI ACQUISTO PER I BIGLIETTI E CODICE DI CONDOTTA PER I TIFOSI

Titolo che potra’ esibire direttamente agli ingressi del centro sportivo di Dimaro Folgarida. Senza necessita’ di stamparlo, unitamente ad un valido documento di riconoscimento ed alle certificazioni verdi. Anche per le amichevoli saranno disponibili 700 posti, pari al 50% di capienza dell’impianto. Per tutti gli eventi non sara’ consentito il cambio utilizzatore. La Ssc Napoli ricorda ai propri tifosi “di prendere visione e rispettare, anche in occasione di tutti gli eventi, il codice di condotta della Ssc Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE CLICCA QUI