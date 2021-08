Napoli – Pescara 4-0: gol e spettacolo per l’ultimo test degli azzurri

Napoli convincente contro il Pescara. Ottima prova della squadra di Spalletti nell’ultimo test amichevole nel ritiro di Castel di Sangro. In gol Osimhen, Insigne, Ounas e Zedadka

Ultimo test del Napoli che ha vinto tutte le partite del suo precampionato. Spalletti spera di avere soprattutto la squadra già in condizione e in forma in occasione della prima gara di campionato contro il Venezia, L’ultima amichevole del ritiro vede gli azzurri confrontarsi con il Pescara allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Un ultimo test importante per capire le condizioni della rosa dopo lo stop di Zielinski e il lavoro personalizzato svolto da Manolas, Lozano e Mertens. Anche questa volta ci sono spettatori sugli spalti, ma possono entrare nell’impianto solo coloro che sono muniti di Green Pass.

Ottima prova del Napoli: al Teofilo Patini finisce 4-0 contro il Pescara. Con questa vittoria gli azzurri di Spalletti si dimostrano in forma e pronti per l’inizio del campionato. Due gol per tempo, con Osimhen e Insigne nel primo e i nuovi entrati Ounas e Zedadka nel secondo. Convincente la prova degli azzurri, che creano tantissime occasioni. Il Napoli ha così vinto tutte le partite del suo precampionato: ora il focus è sull’esordio in Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Venezia.



CRONACA DEL MATCH

Spalletti conferma il 4-3-3. In attacco tridente formato da Politano, Osimhen e Insigne. Centrocampo con Elmas mezzala sinistra accanto a Lobotka e Fabian Ruiz. In difesa al centro Rrahmani fa coppia con Koulibaly. Auteri risponde mandando in campo gli abruzzesi con un 3-4-3 e un attacco che vede Marilungo centravanti e D’Ursi e Milos esterni offensivi.

Il risultato si sblocca al 9′: su assist di Insigne, Osimhen deposita la palla in rete. Al 16′ prima il Pescara sfiora il pari, con un colpo di testa di Frascatore, che su assist di Marilungo colpisce la traversa. Raddoppio del Napoli con Osimhen che lancia in verticale Elmas che viene steso in area da Drudi: rigore tarsformato da Insigne.

Gli azzurri potrebbero aumentare ulteriormente il loro vantaggio ma peccano di precisione sotto porta. Al 22′ Osimhen manca la doppietta mettendo fuori di poco. Successivamente Elmas serve Fabian Ruiz, anticipato in extremis da Nzita.

Il Napoli vince la sesta e ultima amichevole estiva battendo il Pescara per 4-0 allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Apre la gara Osimhen che viene messo in porta da Insigne, poi Lorenzo segna il secondo gol su rigore procurato da Elmas. Prosegue la serata un gran numero di Ounas che ad inizio ripresa fa sfoggio di tutto il suo talento: progressione e sinistro delizioso sul palo lungo. Chiude match e ritiro la rete di Zedadka con un sinistro in spaccata su cross di Malcuit. Il Napoli lascia l’Abruzzo con tantissime note positive e con il sesto successo nei test pre campionato. Per Spalletti un nutrito inventario di interessanti indicazioni e buonissime sensazioni sia sotto il profilo atletico che tecnico. Adesso si riprende martedì all’SSC Napoli Konami Training Center per preparare la prima giornata di Serie A contro il Venezia domenica 22 agosto allo Stadio Maradona. Comincia la vera stagione azzurra. E, come si dice in gergo, inizia il calcio che conta…

TABELLINO

Napoli – Pescara 4-0

NAPOLI (4-3-3): Meret (Ospina, dal 1° s.t.), Di Lorenzo (Zanoli, dal 19° s.t.), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (Malcuit, dal 1° s.t.), Fabian Ruiz (Palmiero, dal 19° s.t.), Lobotka (Gaetano, dal 1° s.t.), Elmas (Machach, dal 32° s.t.); Politano (Ounas, dal 1° s.t.), Osimhen (Petagna, dal 19° s.t.), Insigne (Zedadka, dal 32° s.t.).

Panchina: Idasiak. All. Luciano Spalletti

PESCARA (3-4-3): Radaelli (Sorrentino, dal 1° s.t.); Cancellotti, Drudi (Valdifiori, dal 39° s.t.), Frascatore (Veroli, dal 13° s.t.); Zappella (Ingrosso, dal 1° s.t.), Memushaj (Longobardi, dal 23° s.t.), Pometti, Nzita (Rasi, dal 13° s.t.); D’Ursi, Marilungo (Chiarella, dal 1° s.t.), Milos (Belloni, dal 32° s.t.).

Panchina: Di Gennaro, D’Aloia. All. Gaetano Auteri

ARBITRO Gianpiero MIELE di Nola.

NOTE – Recupero: 0 e 3.