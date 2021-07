Napoli – Pro Vercelli 1-0. Gol di Osimhen e preoccupazione per Demme infortunato

Osimhen realizza il gol della vittoria del Napoli. Buone prestazioni di Ounas, Lobotka e dei giovani Zanoli e Zedadka. Per Demme si teme una lesione ai legamenti

Il Napoli ha batte 1-0 in amichevole la Pro Vercelli, nella seconda ed ultima amichevole del ritiro azzurro a Dimaro Folgarida. Decisiva la rete di Osimhen al 25° p.t.

La rete del successo del Napoli è stata realizata con un colpo di testa di Osimhen. Il Napoli batte la Pro Vercelli 1-0 e vince la seconda amichevole stagionale. Buona prestazione dell’attaccante nigeriano, che ha creato più di un pericolo alla difesa avversaria, mostrando un ottimo stato di forma.

La nota negativa arriva dall’infortunio di Demme. Il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo diciotto minuti a causa di un brutto colpo subito da Comi. Demme sarà sottoposto agli esami strumentali: si teme per i legamenti.

“Diego Demme è stato sostituito per infortunio al ginocchio destro. Il calciatore, domani mattina, si sottoporrà ad accertamenti strumentali”. Questa una nota pubblicata su Twitter dalla SSC Napoli a proposito dell’infortunio del centrocampista azzurro Diego Demme. Il calciatore tedesco ha lasciato il campo sollevato a braccia dal medico sociale e dal collaboratore non riuscendo ad appoggiare la gamba destra. Al suo posto è entrato Folorunsho.

Spalletti schiera il classico 4-2-3-1 con diversi giovani, vista l’indisponibilità di Elmas per affaticamento e di Petagna per un taglio alla gamba. Malcuit e Manolas giocano solo i minuti finali perché non al meglio della condizione. Zanoli a destra, in difesa con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Zedadka a sinistra avanzato con Ounas dietro a Osimhen. Politano gioca a destra. La prima parte della gara è condizionata dall’infortunio di Demme.



NAPOLI – PRO VERCELLI: TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Contini (Idasiak, dal 27° s.t.); Zanoli (Malcuit, dal 27° s.t.), Rrahmani (Manolas, dal 27° s.t.), Koulibaly (Luperto, dal 17° s.t.), Mario Rui (Costa, dal 17° s.t.); Lobotka (Gaetano, dal 17° s.t.), Demme (Folorunsho, dal 18° p.t.); Politano (Machach, dal 17° s.t.), Ounas (Zielinski, dal 27° s.t.), Zedadka; Osimhen (Ciciretti, dal 17° s.t.).

Panchina: Petagna. All. Spalletti

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Masi, Crialese, Awuia, Auriletto, Carosso, Clemente, Emmanuello, Rolando, Comi, Iezzi.

Panchina: Gasparini, Raso, Vetri, Esposito, Bilal Erradi, Rodio, Sangiorgi, Romairone, Rizzo, Samarxhi, Jukaj, Bedetti. All. Scienza

NOTE – Marcatori: Osimhen (N) al 25° p.t. Angoli: 8-0. Tiri totali: 17-1. Tiri in porta: 7-1

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE CLICCA QUI