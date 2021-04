Napoli show. Torino sconfitto. La rivincita di Gattuso

Al Napoli sono sufficienti due reti in avvio per gestire e vincere meritatamente il mtach contro il Torino. Granata più reattivi nella ripresa, ma a dominare è sempre la squadra azzurra. Espulso Mandragora nel finale

LA RIVINCITA DI GATTUSO

Torino – Napoli 0-2 —– E’ la rivincita di Gattuso. Quando il tecnico calabrese aveva bisogno di aiuto, sia per le vicissitudini personali che per la difficilissima situazione del Napoli, era stato abbandonato da buona parte dei media locali che hanno influenzato il popolo napoletano con crociate verso un uomo di grande temperamento ed un valido allenatore. Anche quando la squadra azzurra ha disputato ottimi match (vedasi Milan – Roma e Lazio) qualcuno, cercando di trovare il pelo nell’uovo, studiava il metodo per mettere in difficoltà Gattuso analizzando le gare in linea con pareri personali espressi anzitempo. E’ difficile, nel mondo del giornalismo, esprimere pareri e poi ricredersi davanti all’evidenza dei fatti. Troppo difficile per chi ha a cuore il proprio ego o i propri interessi. Questi Signori si giustificherebbero col dire che la critica è dovuta in ogni circostanza per ciò che si vede sui palcoscenici del calcio. E fino a qui siamo d’accordo! Ma perseverare e fare crociate verso un serio e preparato allenatore, fino al punto da chiederne le dimissioni o l’esonero, rappresenta l’anti-giornalismo che si può configurare con altro: A voi le dovute valutazionI!

Il Napoli sconfigge il Torino, continua a mostrare un ottimo gioco corale ed armonico, ritrova la chimica di squadra che aveva ad inizio stagione ed irrompe in zona Champions.

Divertimento puro, per gli amanti del calcio, offerto dagli uomini di Gattuso in un primo tempo perfetto ed in una ripresa spumeggiante sotto ogni punto di vista.

GARA PERFETTA CONDOTTA DAGLI AZZURRI

Il gran gioco messo in mostra dal Napoli viene capitalizzato da due grazie reti di Bakayoko e Osimhen, alle quali si aggiungono i pali di Zielinski e Insigne, le ripetute parate di Sirigu e le occasioni a ripetizione sciupate dagli azzurri. 25 tiri verso Sirigu, di cui 15 nello specchio, evitano ai granata un passivo più severo.

Il Torino ha dovuto soccombere e per la squadra di Nicola non è un demerito perdere contro questo Napoli. Dovrà ora il Toro raccogliere punti, lunedì in casa contro il Parma. Mancheranno Mandragora (espulso) e Verdi (ammonito, era in diffida) ai granata. Lo spettacolo offerto da Gattuso sul palcoscenico dello stadio Grande Torino è un buon viatico per la squadra partenopea che è impegnata a raggiungere una posizione in classifica valida per l’accesso alla Champions League della prossima stagione.

CRONACA E COMMENTO DI TORINO – NAPOLI

Queste sera ci pensa Bakayoko con un gran gOal a sbloccare il risultato dopo che il Napoli offre spettacolo senza soluzione di continuità. Una realizzazione in diagonale dal limite dell’area, dopo essersi liberato della marcatura di Mandragora. Secondo centro in questo campionato, non segnava dal 10 gennaio a Udine. Centoventi secondi dopo, Nkoulou perde palla a centrocampo permettendo la cavalcata di Osimhen. Imprendibile l’attaccante nigeriano nonostante un tentativo disperato di Bremer: 0-2 e partita ipotecata dal Napoli.

Zielinski colpiosce un palo al 39 ed il Napoli continua a macinare gioco nella trequarti del Torino. In linea e sulla scia di un ultimo periodo brillante, conquista tre punti importantissimi per la corsa alla massima competizione continentale. Applausi verso il 30’: traversone preciso di Hysaj, torre Di Lorenzo e Nkoulou salva come può su Osimhen. Alla disperata deve lanciarsi anche Bremer poco dopo (32’) per evitare che Politano trovi lo spunto vincente.

SECONDO TEMPO SULLA FALSA RIGA DELLA PRIMA PARTE DI GARA

Nel secondo tempo il Torino ha la prima occasione per riaprire la gara con Ansaldi (4’). Doppio dribbling su Koulibaly e Rrhamani intercetta il tiro. Riprende subito il Napoli con un suggerimento di Politano (8’) che invita Osimhen al diagonale. Sirigu respinge con sicurezza. Successivamente Osimhen parte da centrocampo, fa tutto da solo, ma trova ancora la risposta di Sirigu coi piedi. Al dodicesimo Nicola fa entarre in campo Buongiorno (per Nkoulou) e Linetty (per Verdi). Gattuso replica con Mertens (per Zielinski) e Lozano (per Politano).

ARRIVANO I CAMBI, MA IL NAPOLI E’ SEMPRE PADRONE DEL CAMPO

E’ sempre il Napoli a sfiorare il gol con Insigne: il tiro a giro si stampa sul palo (15’). Gli azzurri continuano a creare, ma sprecano molte occasioni da gol. Izzo ferma ancora Insigne (26’) e dopo vi sono gli ingressi di Zaza (per Singo) e Bonazzoli (per Belotti). Nel finale entrano Petagna (al posto di Osimhen), Elmas (per Insigne), Fabian (per Bakayoko) e Baselli (per Ansaldi), mentre Lozano e Mertens falliscono ripetutamente il rezo goal. A cinque minuti dalla fine, il Torino resta in dieci: Mandragora raccoglie il secondo giallo (fallo su Lozano).

Torino-Napoli, il tabellino

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (57′ Buongiorno), Bremer; Singo (72′ Bonazzoli), Rincon, Mandragora, Verdi (57′ Linetty), Ansaldi (86′ Baselli); Sanabria, Belotti (72′ Zaza). A disposizione: Milinkovic-Savic, Lyanco, Lukic, Gojak, Rodriguez, Vojvoda, Murru. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko (85′ Elmas); Politano (59′ Lozano), Zielinski (59′ Mertens), L. Insigne (85′ Ruiz); Osimhen (80′ Petagna). A disposizione: Contini, Idasiak, Mario Rui, Maksimovic, Costanzo, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Valeri di Roma.

MARCATORI: 11′ Bakayoko (N), 13′ Osimhen (N).

NOTE: Espulsi: Mandragora (T) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Verdi (T) e Osimhen (N), Recupero: 3′ pt, 4′ st.