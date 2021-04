Napoli, Torino-Napoli, Super League, situazione Juve ed altro

Vives : “Il Torino non merita questa classifica. Belotti? Spero di vederlo al Napoli, si esalterebbe in azzurro”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare si Torino – Napoli, della Super League, e di altro.

Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net

Giuseppe Vives, ex calciatore, sul Torino e sul Napoli

“Per la storia del Torino fa male vedere una cosa così. Sicuramente qualcosa non è andata bene, non ha la squadra per stare così giù. Spero con tutto il cuore che riesca a salvarsi, il Torino non merita di stare nei bassifondi. Questo campionato è atipico, manca il sostegno dei tifosi. Sicuramente è mancato qualcosa anche in questo senso. Però c’è da capire cosa è stato sbagliato.Napoli? I tanti infortuni hanno influito sulla stagione, ha un reparto offensivo di grandissimo livello. Da tifoso del Napoli mi auguro che possa arrivare tra le prime 4.

SU BELOTTI AL NAPOLI

Belotti al Napoli? Ci ho giocato, da tifoso azzurro so bene che si suda la maglia al massimo. Poi è un grandissimo giocatore, mi sarebbe piaciuto vederlo con la maglia azzurra. So il trascinatore che può essere, a Napoli si esalterebbe. Speriamo che ci sia la possibilità di vederlo con la maglia del Napoli. Lo sento ma non gli ho mai chiesto se ci fosse la possibilità di venire a Napoli o no. Sanabria? Nell’ultimo periodo sta facendo grandi cose e sta dando una grandissima mano al Torino. La griglia delle prime 4? Inter ovviamente prima, Atalanta in un momento magico e penso che arriverà seconda. Spero che esca fuori dalle 4 la Juventus. Il Milan è un po’ in discesa: mi auguro se la giochino loro per il quarto posto e che il Napoli possa arrivare terzo. Salvezza? Il Benevento rischia tanto ed è un peccato e ha il calendario più difficile. Speriamo che faccia qualche colpo a sorpresa conquistando punti che dovrebbe lasciare. Perché sarebbe davvero un peccato”.

Maurizio Pistocchi, giornalista, sulla situazione della Juventus

“Juventus? Situazione di bilancio molto negativa. Se ci fosse una mancata qualificazione alla Champions League – pur essendo pochi spiccioli – mancherebbero molti soldi fondamentali. Mi auguro che Ceferin, dopo aver vinto, non voglia stravincere. Capisco che si sia sentito tradito da Agnelli ma bisogna riunificare le forze per salvare il calcio. Noto con un po’ di disprezzo che tutti quelli che fino alla settimana scorsa incensavano Agnelli e la Juve ora sono schierati con Ceferin. Mi sembra tutto molto eccessivo. Credo che Agnelli abbia sbagliato così come Perez nel marketing, nella comunicazione e nella strategia. Da qui a cambiare idea ce ne passa ma è noto che l’italiano sia un voltagabbana.Gattuso? Credo che Rino non firmerà nulla e non avrà intenzione di restare a Napoli. Dal punto di vista umano lo capisco, da un punto di vista professionale spero che abbia alternative importanti, le ha meritata seppur con una gestione ondivaga.

SU SPALLETTI AL NAPOLI

Spalletti? Buon allenatore, ha fatto risultati importanti e ha un carattere molto forte. All’Inter ha preso decisioni scomode, dal punto di vista tecnico le sue squadre difensivamente non sono granché. Personalmente penso che sia un buonissimo allenatore ma se fossi in De Laurentiis valuterei anche altre opzioni. Cito per esempio De Zerbi e Ballardini, che hanno un’ottima media punti. Sarri? L’immagine conta se vai in televisione o a fare cinema, non quando alleni.Oggi un allenatore dev’essere capace di adattare la sua idea alle qualità dei giocatori. Lo Spezia ha giocato contro l’Inter e pareggiare e giocare contro il Genoa e perdere. Questo dimostra che gli allenatori devono avere le idee dentro la testa ma le devono adattare ai giocatori. Sarri partì con l’idea di giocare come a Empoli, dopo 3 partite capii che Insigne non poteva fare il trequartista e passò al 4-3-3. L’allenatore non può essere un ideologo oggi”.

“Dopo i giorni convulsi della Super League sembra quasi che il campionato abbia dimostrato di poter ancora stupire. Mai vista una corsa Champions League così, anche la zona retrocessione è molto attiva. Settimana prossima i destini si incroceranno con Milan-Benevento e Napoli-Cagliari. Come sta il Milan? Oggi si gioca l’ultimo metro quadro per entrare nelle prime 4, contro la Lazio è decisiva. Non ci arriva bene e lo dimostra la possibile scelta di dare la maglia da titolare a Mandzukic, sembra una mossa al di là dell’aspetto tattico, più una cosa caratteriale dell’uomo che può trascinare i compagni. Quindi Pioli sta attingendo più che al calciatore attinge alle caratteristiche di leader dell’uomo. Anche Theo Hernandez non sta benissimo fisicamente”.

“Torino-Napoli? Partita determinante per entrambe, difficilissima per il Torino. Il Napoli è in grandissima forma e mi pare che sia in una condizione ottima, impegno proibitivo per il Toro. Detto questo anche i granata vanno meglio, dopo gli innesti di Mandragora e Sanabria. Il Torino è in un buonissimo periodo, ii pericolo per il Napoli è la forma della squadra ma anche giocatori come Verdi, Mandragora, Belotti, Sanabria e Ansaldi. Per il Torino il Napoli è una minaccia tutta”.

Marco Bucciantini, giornalista, sulla corsa Champions e su Juve, Milan e Napoli

“La corsa Champions è bellissima perché non dà segnali definitivi. Penso che l’Atalanta non avrà problemi perché ha troppa facilità nel produrre calcio. Ha perso qualche punto per distrazione ma ha un passo diverso rispetto agli altri e diversi giocatori che stanno bene fisicamente. Anche loro hanno un paio di partite difficili, per il resto sono tutte in corsa. Questa sera il Milan può eliminare la Lazio che però arriva meglio alla partita. Stasera è decisiva per la Lazio. Atalanta e Napoli sono quelle che stanno meglio e fanno più calcio, anche più euforiche e meno preoccupate. La Juventus ha paura di fare un flop clamoroso, sarebbe un dramma sportivo. Ci sono tensioni mentali che secondo me sono importanti.La Juventus e il Milan sono le squadre che al momento rischiano di più. Stanno facendo fatica a fare gioco. Pirlo ieri a cambiato, arrivando a maneggiare una squadra a fine campionato. Sono state fatte scelte anche piuttosto strane, non si è vista una squadra. La Juve rischia. Io vedo solo l’Atalanta al sicuro. Detto questo, il Milan ha sempre avuto un grande istinto di conservazione in questo campionato: ha sempre vinto le partite in cui rischiava di crollare. La bellezza di questa volata è che non ci sono certezze.

SUL NAPOLI