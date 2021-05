Napoli – Udinese: ultime dalle sedi e probabili formazioni

Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per Napoli – Udinese, match valido per la terz’ultima di serie A. Calcio d’inizio martedì 11 alle ore 20.45

Il Napoli, dopo la netta e convincente vittoria ottenuta contro lo Spezia, vede sempre più vicina la possibilità di poter conseguire uno dei posti in classifica valido per la partecipazione alla Champions League della prossima stagione. La squadra azzurra affronterà martedì sera l’Udinese che, vista la salvezza praticamente acquisita, scenderà in campo con la dovuta serenità e senza alcun assillo.

ULTIME DALLE SEDI

Qui Napoli

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Come riportato dal sito ufficiale del cluc, gli azzurri hanno preparato il match contro l’Udinese in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 svolgendo una prima fase di torello. Successivamente lavoro di possesso palla a tema ed esercitazione tattica. Mertens ha svolto l’intera seduta in gruppo. Assenti l’infortunato Koulibaly e Maksimovic, risultato positivo al coronavirus, Gattuso dovrà fare scelte quasi obbligate. In difesa vi saranno ancora Manolas e Rrhamani al centro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Demme sarà in coppia con Fabian Ruiz. Tutto confermato anche davanti dove alle spalle di Osimhen agiranno di nuovo Lozano, Zielinski e Insigne. Infortunio Mertens mentre vi potrebbe essere un probabile rientro di Ospina al posto di Meret tra i pali.



QUI UDINE

Come riporta il sito ufficiale del club friulano, ieri seduta mattutina sui campi del Bruseschi per i bianconeri, con gli elementi non impiegati o subentrati ieri impegnati a svolgere un allenamento caratterizzato da esercitazioni sul possesso palla e partitine. I calciatori scesi in campo dal primo minuto contro il Bologna, invece, hanno svolto un programma di scarico e recovery. In gruppo Llorente. Domani pomeriggio rifinitura e, a seguire, partenza per Napoli. Gotti probabilmente schiererà come punta centrale Okaka con Pereyra a supporto. Difesa a tre con Becao, Nuytinck e Bonifazi davanti a Musso. Nel centrocampo a cinque Molina e Stryger Larsen sulle corsie esterne, con Arslan in regia e De Paul e Walace mezz’ali.

I CONVOCATI DELL’UDINESE

Sono 21 i bianconeri convocati da mister Luca Gotti per il match di domani, ore 20.45, allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Di seguito l’elenco: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet, 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar, 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 29 Micin; 37 Pereyra; 64 Palumbo, 7 Okaka; 32 Llorente; 45 Forestieri

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore, Gattuso

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore, Gotti.

ARBITRO DEL MATCH

Sarà l’arbitro Calvarese di Teramo a dirigere Napoli-Udinese.

Assistenti: Vecchi-Perrotti. IV Uomo: Pezzuto. VAR: Nasca -De Meo

Questi i precedenti di Calvarese con il Napoli in Serie A:

Napoli-Catania 2-0 il 2 febbraio 2013

Fiorentina-Napoli 1-2 il 30 ottobre 2013

Sassuolo-Napoli 0-2 il 16 febbraio 2014

Udinese-Napoli 1-1 il 19 aprile 2014

Napoli-Genoa 2-1 il 26 gennaio 2015

Napoli-Atalanta 1-1 il 22 marzo 2015

Cagliari-Napoli 0-5 l’11 dicembre 2016

Napoli-Udinese 4-2 il 18 aprile 2018

Napoli-Bologna 3-2 il 29 dicembre 2018

Fiorentina-Napoli 0-0 il 9 febbraio 2019

Roma-Napoli 1-4 il 31 marzo 2019

Napoli-Genoa 0-0 il 9 novembre 2019

Napoli-Lazio 3-1 il 1 agosto 2020

NAPOLI – UDINESE IN TV ED IN STREAMING

Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky che ha acquisito i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A . I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

Gli abbonati di Sky potranno seguire l’anticipo tra Napoli e Udinese anche in diretta streaming, attraverso l’applicazione gratuita Sky Go scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

L’alternativa è rappresentata da NOW servizio streaming on demand di Sky che vi permetterà di assistere alla gara del 36esimo turno acquistando il pacchetto “Sport” prima di selezionare la partita dal palinsesto.

NAPOLI – UDINESE: I PRECEDENTI

Azzurri in netto vantaggio negli scontri diretti con i friulani nella massima serie. Infatti gli azzurri hanno vinto 23 volte contro le sole 4 dell’Udinese. Sarà la gara numero 78 nella storia in serie A tra la squadra partenopea e la compagine friulana. .

Il bilancio dei 38 precedenti interni:

23 vittorie del Napoli;

11 pareggi;

4 successi dell’Udinese;

Ultima vittoria del Napoli al San Paolo

19 luglio 2020 – Napoli v Udinese 2-1

Ultimo pareggio del Napoli

7 dicembre 2013 – Napoli v Udinese 3-3

Ultima sconfitta del Napoli

17 aprile 2011 – Napoli v Udinese 1-2