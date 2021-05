Nicola: “Spese tante energie, restiamo sereni e compatti”

Davide Nicola predica serenità dopo la pesante sconfitta contro lo Spezia

Mister Nicola ha analizzato così in conferenza stampa la sonante sconfitta di oggi contro gli aquilotti liguri: “Quella di oggi era una partita importante. Ci siam fatti il mazzo per raggiungere i punti delle ultime partite, è chiaro che avremmo voluto conquistare quanto prima tutto quello per cui abbiamo lavorato. Siamo arrivati bene alla gara con lo Spezia, ma stiamo pagando forse le tante energie nervose spese. C’è da stare tranquilli e sereni, consapevoli che possiamo raggiungere la salvezza nelle prossime due opportunità. Quando si arriva a chiudere il cerchio e manca poco, lo stato emotivo assume un’importanza diversa. Secondo me non bisogna calcare la mano, ma essere comprensivi sapendo che possiamo migliorare distaccandoci almeno un po’ da quello che è il traguardo che vogliamo raggiungere. Non siamo quelli di due partite fa, quando giocavamo con più velocità e fluidità”.



Che partita si aspetta con la Lazio martedì?

Così ha risposto Nicola: “La Lazio è una squadra forte, ma anche noi abbiamo dimostrato di avere dei valori ottimi. È molto importante concentrarsi su quello che possiamo fare noi. Bisogna stare compatti e più sereni, perché la voglia di salvarci ci toglie serenità”.

Analizzando la partita di oggi è stato un monologo spezzino, gli uomini di Davide Nicola hanno avuto ben poche opportunità per portare la sfida dalla loro parte. Il primo tempo parla chiaro 2-0 per Nzola e compagni. Nel secondo tempo timida reazione granata con capitan Belotti ma serve poco o nulla. Tra il 74^ e l’84^ si consuma la sconfitta con il risultato che si porta sul 4-2 finale. Questo significa salvezza aritmetica per lo Spezia. Il Torino domani alle ore 15 farà sicuramente il tifo per il Crotone contro il Benevento, ricordiamo che domenica 23 andrà in scena la caldissima sfida tra i campani e i piemontesi. Un vero e proprio incontro salvezza, last man standing.