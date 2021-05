No di Gattuso alla Fiorentina, Fonseca in pole per il Napoli e per Galtier…

MEDIASET – NAPOLI GATTUSO- FONSECA SPALLETTI – Fiorentina: no di Gattuso, Fonseca in pole, per il Napoli raffreddati i contatti con Spalletti, per Galtier c’è concorrenza

Per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli, attualmente vi sono solo riìumors di mercato e non certezze. Chi era stato avvicinato al Club di Aurelio De Laurentiis, ora sembra distante e vengono riproposti alcuni nomi che – a detta di alcuni media- potevano occupare la panchina della squadra azzura nella prossima stagione. Ma non è solo il Napoli ad evere incertezze nell’affidare la squadra ad un nuovo allenatore. Molti club di serie A hanno lo stesso problema della Società azzurra.

Il rifiuto di Gattuso di andare alla Fiorentina -come riporta Sport Mediaset- rende ancora più indecifrabile il mosaico delle panchine della prossima Serie A. Per capirci qualcosa basterà attendere una settimana, quando anche l’ultima giornata di campionato sarà andata in archivio. Di certo Commisso dovrà cercarsi un nuovo allenatore.



Un profilo che piace, e molto, è quello di Paulo Fonseca, scaricato dalla Roma per far posto a Mourinho, che si è fatto apprezzare per la qualità del suo calcio e per la signorilità mostrata nelle due stagioni italiane. Sempre vivo, comunque, anche l’interesse per Juric, già cercato dalla dirigenza viola nel recente passato e destinato a lasciare Verona.

GATTUSO NEL MIRINO DELLA LAZIO

Gattuso, invece, è nel mirino della Lazio, nel caso in cui Simone Inzaghi non rinnovi, e fa parte del gruppo di allenatori che piacciono alla Juventus per il dopo Pirlo. Di certo non ci sono possibilità che possa restare a Napoli, nonostante De Laurentiis sia ancora alle prese con la scelta del nuovo tecnico.

Si sono raffreddati i contatti con Spalletti e il nome caldo delle ultime ore, quello di Galtier, che sta contendendo alla guida del Lille lo scudetto francese al Psg, è cercato da altri club europei, Nizza e Lione su tutti.