Pavia Academy 1911 – Le “foreste” alla conquista della Liguria

Conosciamo meglio Giulia Zorzoli ed il campionato della sua squadra, il Pavia Academy 1911.

Pavia Academy 1911 — Abbiamo raggiunto Giulia Zorzoli, trequartista della squadra della propria città: la sorprendente Giulia Zorzoli e le sue compagne sono infatti attualmente in testa alla classifica, avendo vinto 4 partite in altrettanti incontri. Avreste mai immaginato una squadra lombarda giocare in un campionato ligure? Scopriamo insieme come è stato possibile.

– Buon pomeriggio Giulia, grazie per essere qui con noi. Parlaci un po’ di te.

Ciao, innanzitutto grazie per avermi contattata per rispondere alle vostre curiosità! Sono Giulia, ho 26 anni e vivo a Pavia. Sono laureata in Economia e sto frequentando un Master in Organizzazione e Personale a Milano. Gioco a calcio da quando sono piccola, e fino ai 13 anni ho praticato anche nuoto. Ho iniziato a giocare in un piccolo paese della mia provincia in una squadra maschile, per poi passare ad una interamente femminile, anche se non è stato facile trovarla nella mia zona. Ho cambiato diverse squadre prima di approdare al Pavia, con la quale abbiamo vinto il campionato il primo anno in cui è nata la Società (precisamente al termine della stagione 2018-2019). Amo il calcio da sempre, l’ho sempre seguito, e (oltre al Pavia) sono tifosa dell’Inter.

– Qual’è la novità principale per il campionato che state affrontando?

Il campionato che stiamo affrontando è abbastanza differente da quello degli scorsi anni in cui era regionale lombardo. Quest’anno siamo state ospitate dalla Liguria, e le rose delle squadre che abbiamo affrontato sino ad ora sono composte da ragazze molto giovani, con un’età media molto inferiore rispetto alla nostra: la nostra squadra è composta da giocatrici che vanno dai 22 ai 35 anni, mentre nelle squadre liguri abbiamo trovato solo ragazze molto giovani, anche se con un grande potenziale. Forse la principale differenza rispetto ai campionati scorsi riguarda proprio la mancanza di esperienza che caratterizza le altre squadre.

Una situazione molto particolare che ha influito anche sulle dinamiche del campionato.

– Pavia Academy 1911 – Perché si è creata questa situazione?

Lo scorso anno il campionato si è interrotto a febbraio, dopo la quarta giornata del girone di ritorno, quindi non abbiamo potuto partecipare ai play-off per la promozione. Quest’anno abbiamo ricominciato a settembre con il campionato dello scorso anno ma quando ad ottobre hanno sospeso nuovamente le attività sportive, ci siamo trovate ferme al punto dello scorso anno. La Federazione ha proposto la ripresa del campionato ma era necessaria l’adesione di un certo numero di squadre lombarde, che non si è realizzata: per questo motivo la nostra Società ha fatto il possibile per non farci perdere un altro anno di gioco ed è riuscita ad iscriverci al campionato di pari categoria ligure.

Pavia Academy 1911 – Come funzionano le retrocessioni e le promozioni ora che state giocando in una competizione di un’altra regione?

Per quanto riguarda le retrocessioni, la Federazione ha stabilito che per quest’anno nessuna squadra retrocederà al campionato di categoria inferiore, proprio a causa della mancata adesione di molte squadre dovute a problemi economici derivanti dalla pandemia. Per quanto riguarda le promozioni nel nostro campionato nessuna squadra salirà direttamente ma le prime 4 squadre dovranno disputare i play-off in gara secca e la vincente accederà alla categoria superiore.

L’esordio” del Pavia in Liguria non è di certo passato inosservato.

– Il vostro club si sta rivelando molto forte. Avete ottenuto risultati importanti ed attualmente siete prime in classifica. Qual è il vostro segreto?

Il nostro club è nato nel 2018 e si è rinforzato sempre di più con il passare degli anni. Quest’anno sono arrivati innesti importanti anche dalla Serie A come Biancamaria Codecà, che si è distinta negli anni scorsi per aver messo a segno ben 56 reti in un solo campionato. Siamo una rosa composta da gente con molta esperienza e proveniente da categorie superiori e questo credo che sia il nostro maggior punto di forza. A livello di spogliatoio siamo un gruppo fantastico, anche fuori dal campo. Alcune di noi sono amiche da molto tempo e altre giocano nella stessa squadra da anni. Credo che questo aiuti a sviluppare una certa complicità anche in campo. Inoltre il segreto maggiore credo risieda nello staff e in tutta l’organizzazione, molto attenta a tutte le giocatrici e sempre presente.

Pavia Academy 1911 – Avete affrontato varie squadre liguri e conseguentemente avete fatto molte trasferte, oltrepassando i confini regionali. Come siete state accolte dalle altre squadre? Avete mai giocato con i tifosi sugli spalti? O vale la regola dei campionati maggiori?

Quando ci hanno confermato che avremmo partecipato al campionato ligure eravamo molto euforiche: in primo luogo a causa del fatto che da più di un anno ormai è difficile spostarsi ed avere la possibilità di vedere il mare ogni due settimane credo sia per noi un grande privilegio. Le squadre che abbiamo incontrato sino ad ora ci hanno accolte molto bene e si sono tutte complimentate con noi a fine partita. Per noi è davvero un onore giocare in questo campionato e speriamo di rendere onore a tutti i sacrifici che la nostra Società sportiva ha fatto per noi. Per quanto riguarda la tifoseria non è possibile avere tifosi sugli spalti, come per gli altri campionati.

Infine, Giulia ci lascia con quest’ultima dichiarazione:

Sono molto felice di far parte di questo club e di avere avuto la possibilità di partecipare ad un campionato diverso come quello ligure.

Grazie a Giulia Zorzoli

Ed in bocca al lupo per il prosieguo della stagione!