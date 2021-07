Pro Vercelli, Scienza: ”Napoli? Stravedo per Insigne ma proveremo a fermare Osimhen”

Beppe Scienza, allenatore della Pro Vercelli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’amichevole col Napoli. Queste le sue parole:

La verticalizzazione per Osimhen è un’arma importante per il Napoli, che dispone di giocatori fortissimi. Proveremo a non lasciargli campo aperto e cercheremo di sfruttare questo test con gli azzurri per migliorare. Aggrediremo alto il Napoli pur sapendo di lasciare l’uno contro uno a giocatori forti ma l’importante sarà la prestazione per trovare le giuste convinzioni: in Lega Pro non ne esistono di Osimhen”. Conclude Scienza.