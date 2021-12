Rossi: ”Milan e il Napoli ci sono, possono insidiare l’Inter”

Rossi: “Il Milan e il Napoli ci sono anche se ultimamente hanno avuto molti infortuni e le squadre sono apparse stanche, i giocatori sono arrivati stressati alle ultime gare. L’Inter si sta riconfermando, Milan e Napoli possono insidiare i nerazzurri”

Delio Rossi, allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb riguardanti la lotta per lo Scudetto e le condizioni attuali di Inter, Milan e Napoli. Queste le sue parole:

SULL’INTER

“L’Inter si sta riconfermando e non era scontato. -afferma Rossi -Onore e merito a Inzaghi, ai giocatori e alla società. Non era facile essere ora in testa, soprattutto con tante novità dal tecnico all’assenza di due pezzi pregiati. Vincere non è facile, riconfermarsi è più difficile. Dietro l’Inter? Ci sono squadre che possono insidiare l’Inter ma dipenderà anche dal cammino in Champions dei nerazzurri.

ROSSI SU MILAN E NAPOLI

Il Milan e il Napoli ci sono anche se ultimamente hanno avuto molti infortuni e le squadre sono apparse stanche, i giocatori sono arrivati stressati alle ultime gare. -prosegue Rossi -Atalanta? La sua forza è che ha giocatori adatti a quel sistema di gioco: devi essere sempre sopra le righe, sempre al massimo. I bergamaschi giocano sul ritmo, compensando qualche limite tecnico. Ora hanno perso un po’ di brillantezza e allora le distanze tra i vari reparti non sempre sono le stesse. L’Atalanta è comunque la squadra con il ritmo più alto del nostro campionato.

Il Napoli ha pagato solo gli infortuni? C’è la squadra titolare e ci sono le alternative. Se fossero titolari anche le alternative allora ci sarebbero due squadre dello stesso valore. -aggiunge Rossi – Una squadra di alto livello ha anche alternative di alto livello ma se ti manca l’asse centrale, Koulibaly, per un po’ Anguissa e Osimhen, per 2-3 gare compensi ma alla lunga torni nella normalità.

SU MOURINHO

Mourinho? Dipende da cosa si pretende dal tecnico. Se mi chiama una squadra ci diciamo cosa vogliamo fare: salvare, vincere il campionato, andare in Champions. Se una società piglia Mourinho che è uno dei più vincenti, l’obiettivo non è la valorizzazione dei giovani ma la volontà di portare la squadra ad un certo livello. E se prendo Mou e mi chiede Messi o CR7 allora forse non c’è bisogno di lui… -spiega Rossi -Penso che quando un tecnico firma per la società ne diventa un dipendente e deve portare avanti certi obiettivi. Se il mercato non è andato come sperava, deve valorizzare i giocatori che ha a disposizione e questo non lo ha fatto. Hanno giocato sempre gli stessi che poi sono arrivati con lingua di fuori. Sarri? La sensazione è che la squadra non abbia le caratteristiche per giocare in una certa maniera. Se non puoi scegliere alla fine ti devi adeguare.

ROSSI SULLA LAZIO

Diciamo che comunque ci sono nella Lazio delle eccellenze come Acerbi, Milinkovic, Immobile, Lazzari, Luis Alberto. Due di queste eccellenze però non giocano e vengono impiegati altri calciatori che magari sono inferiori tecnicamente ma ritenuti più funzionali per il gioco. -ritiene Rossi – Alla fine ritengo comunque che per Lazio e Roma sarà un anno di passaggio. E se credi in Sarri lo devi seguire fino in fondo anche a costo di perdere qualche giocatore. Lotito vuole che le partenze siano pagate come vuole lui. Per Milinkovic se vuole 100 milioni non lo dà a 10. Per Luis Alberto non facile trovare chi ti dà 50 milioni.

Il prolungamento del contratto di Sarri è invece il segnale che mandi sia all’esterno che all’interno sulla volontà di puntare forte su di lui. Italiano? Sta facendo bene in una piazza non facile e si è conquistato sul campo questa possibilità. Ha messo meno tempo lui a farsi capire dai giocatori della Fiorentina che non Sarri da quelli della Lazio. Però è anche vero che i viola venivano da annate negative e se proponi ai giocatori un nuovo progetto sei più accettato. Italiano, ripeto è stato bravo. Ora va sistemata la situazione Vlahovic che si sta comunque comportando alla grande. ho la sensazione che resti fino a fine stagione ma bisogna essere chiari”. Conclude Rossi.

