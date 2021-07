Rrahmani: “Iniziamo a giocare come vuole Spalletti, seguendo le sue indicazioni”

“Abbiamo iniziato a giocare come vuole il mister, seguendo le sue indicazioni. Abbiamo fatto vedere cose buone – ha dichiarato Rrahmani – anche se siamo un pò stanchi. Stiamo provando a seguire quello che ci dice Spalletti in ogni fase di gioco. Abbiamo avuto tante occasioni e potevamo fare qualche gol in più”.

Amir Rrahmani , difensore centrale del Napoli , si dice soddisfatto al termine della vittoriosa amichevole contro la Pro Vercelli , vinta con il risultato di 1-0. Secondo test stagionale per gli azzurri che hanno trovato maggiori difficoltà con un avversario molto più forte della Bassa Anaunia , squadra del campionato Promozione del Trentino, incontrata nel primo test stagioanale conclusosi con il punteggio di 12-0 per gli Azzurri. Queste le parole di Rrahmani: