Sconcerti sul rinnovo di Insigne: ”Questione teatrale per farlo passare come un colpo”

Sconcerti su Insigne: ”Chi paga 50-60 milioni per averlo? Io non credo affatto alla diatriba tra lui e De Laurentiis, mi pare più una questione teatrale per farlo passare come un colpo, non credo affatto che se ne vada”

Mario Sconcerti, giornalista sportivo e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare -tra l’altro- della vicenda rigurdante il rinnovo di Insigne con il Napoli. Queste le sue parole:

SU SARRI

“A Sarri non servirà più di un mese, si parla di 50-60 allenamenti e sono tanti. -afferma Sconcerti- Il vero problema è semmai non avere tutti i giocatori insieme ma per il resto, visto anche il suo fondamentalismo, non penso ci sarà bisogno di troppo tempo“.

SCONCERTI RITIENE CHE ALLA LAZIO SERVIRANNO ANCORA MOVIMENTI DI MERCATO

“Non so quanto vogliano piazzare Correa e quanto bisogno abbiano. -rivela Sconcerti -Per me può fare benissimo l’esterno sinistro, la mezzapunta che parte larga. Non il quinto, ma un secondo attaccante che parte da sinistra. Una Lazio senza Correa sarebbe una Lazio indebolita“.

SCONCERTI SU INSIGNE CHE POTREBBE DIVENTARE UN PROBLEMA DI MERCATO PER IL NAPOLI

“Ma quale problema può essere Insigne… Chi paga 50-60 milioni per averlo? Io non credo affatto alla diatriba tra lui e De Laurentiis- prosegue Sconcerti – mi pare più una questione teatrale per farlo passare come un colpo, non credo affatto che se ne vada“.

DE LAURENTIIS STA GESTENDO BENE L’ATTUALE SITUZIONE?

“Su questo lui è un mostro. Non parliamo di centri sportivi e dintorni, visto che il Napoli non ha strutture e quindi non può avere debiti, eppure guardate i risultati“. Conclude Sconcerti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE CLICCA QUI