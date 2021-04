Serie A un anno dopo: com’è cambiata la classifica?

Serie A 2020 e Serie A 2021 a confronto dopo 32 giornate

Serie A: un anno dopo, o quasi, confrontiamo le due graduatorie del massimo campionato italiano. Nel 2020 la 32^ giornata è andata in scena in pieno luglio (tra l’11 e il 13 del mese) causa pandemia che ha scombussolato i calendari di tutti i campionati e spostato l’Europeo. In quella giornata spiccano i 2a2 tra Napoli e Milan e tra Juventus e Atalanta. Invece oggi abbiamo assistito al roboante 5a2 tra i partenopei e la Lazio di Simone Inzaghi e l’1a1 tra gli orobici di Gasperini e la Roma. Ma la classifica come cambia a distanza di meno di 365 giorni?

L’Inter rispetto al 2020 ha addirittura otto punti in più. La squadra col saldo migliore resta il Milan: +16. E a seguire c’è il Napoli, che grazie anche alla vittoria di ieri contro i capitolini biancocelesti ha ben undici punti in più rispetto alla passata stagione.

In negativo, risaltano Juventus, Lazio, Cagliari e Parma: rispetto al campionato passato la squadra di Liverani prima e ora di mister D’Aversa ha esattamente la metà dei punti.

Nella zona medio bassa della graduatoria abbiamo le genovesi Genoa e Sampdoria che ottengo entrambe il segno positivo un +3 per gli uomini di Ballardini e invece +7 per i blucerchiati complici, anche, le due recenti vittorie. Leggero calo invece per Bologna, Torino, Fiorentina e Verona.

Inter 76 (+8 rispetto alla Serie A 19/20)

Milan 66 (+16)

Atalanta 65 (-2)

Juventus 65 (-11)

Napoli 63 (+11)

*Lazio 58 (-10)

Roma 55 (+1)

Sassuolo 49 (+3)

Sampdoria 42 (+7)

Hellas Verona 41 (-3)

Bologna 38 (-4)

Udinese 36 (+1)

Fiorentina 33 (-3)

Genoa 33 (+3)

Spezia 33 (in Serie B)

*Torino 31 (-3)

Benevento 31 (in Serie B)

Cagliari 28 (-13)

Parma 20 (-20)

Crotone 15 (in Serie B)

* indica una partita in meno