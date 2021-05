Spezia – Napoli: ultime dalle sedi e probabili formazioni

Spezia- Napoli: Italiano per la salvezza, Gattuso per la Champions League

Spezia – Napoli aprirà la 35a giornata di serie A alle ore 15.00, insieme a Udinese-Bologna. Gli uomini di Italiano devono ancora raggiungere l’obiettivo salvezza anche se hanno un leggero vantaggio da gestire rispetto agli avversari. Il Napoli, invece, è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e non può peremettersi più passi falsi se vouole partecipare, nella prossima stagione, alla massima competizione continentale.

ULTIME DALLE SEDI

QUI SPEZIA

Antivigilia ieri di Spezia – Napoli e nuovo giorno di allenamenti sul terreno del ‘Comunale’ di Follo per le Aquile. Come riporta il sito ufficiale della Società, riscaldamento, situazioni offensive e partitella a campo ridotto, questo il programma odierno. Lavoro differenziato per Leo Sena, lieve problema per Titas Krapikas che a fine allenamento ha rimediato una botta ad un dito della mano sinistra. Domani mattina prevista la rifinitura allo stadio ‘Alberto Picco’

Nello Spezia senza l’infortunato Mattiello e Nzola squalificato,domani dovrebbe giocare dal primo minuto Piccoli nel tridente offensivo, insieme a Verde e Gyasi, ma anche Galabinov spera di giocare da inizio partita. A centrocampo Ricci in cabina di regia, con Maggiore e Estevez mezz’ali. In difesa Erlic e Ismajli titolari, mentre sugli esterni vi saranno Marchizza e Vignali,con Bastoni, che potrebbe entrare nel corso della gara.



QUI NAPOLI

Seduta mattutina ieri per il Napoli al Training Center. Come riporta il sito ufficiale del club, gli azzurri hanno preparato il match contro lo Spezia in programma sabato alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie A.La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in due metà campo hanno svolto in maniera alternata lavoro di possesso palla e seduta tecnico tattica. Ospina ha lavorato col gruppo. Terapie per Koulibaly.

Preoccupazione in casa Napoli per le assenze di Koulibaly e Maksimovic che vanno ad aggiungersi alle indisponibili di Ospina e Ghoulam. Nel solito 4-2-3-1 Gattuso impiegherà centralmente in difesa Rrahamni e Manolas, con Hysaj e Di Lorenzosulle fasce laterali. Meret in porta. A Centrocampo Demme e Fabian Ruiz con Zielinski sulla linea della trequarti. In attacco Insigne e Politano sull’esterno, con Osimhen che dovrebbe gicare t5itolare da prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Verde. All. Italiano

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

ARBITRO DEL MATCH

Sarà l’arbitro Irrati di Pistoia a dirigere Spezia-Napoli.

Assistenti: Meli-Alassio. IV Uomo: Marini. VAR: Banti-Vivenzi

Questi tutti i precedenti in Serie A con l’arbitro di Pistoia:

Napoli-Catania 2-1 il 2 novembre 2013

Napoli-Chievo 1-1 il 25 gennaio 2014

Torino-Napoli 1-0 l’1 marzo 2015

Napoli-Cesena 3-2 il 18 maggio 2015

Lazio-Napoli 0-2 il 3 febbraio 2016

Udinese-Napoli 3-1 il 3 aprile 2016

Chievo-Napoli 1-3 il 19 febbraio 2016

Lazio-Napoli 0-3 il 9 aprile 2017

Torino-Napoli 0-5 il 14 maggio 2017

Napoli-Benevento 6-0 il 17 settembre 2017

Torino-Napoli il 23 settembre 2018

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV ED IN STREAMING

Spezia – Napoli andrà in onda su Sky, emittente di 7 gare su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A. La gara potrà essere seguita sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). In streaming per il match sarà possibile collegarsi all’applicazione di Sky Go (scaricabile su qualsiasi smartphone e dispositivo mobile) o sulla piattaforma di Now Tv.

SPEZIA – NAPOLI: I PRECEDENTI

Due i precedenti giocati in casa dello Spezia, solo uno, però, si è disputato in terra ligure. Nella stagione 1988-1989 il Napoli di Maradona si impose per 1-3 sullo Spezia, allo stadio Armando Picchi di Livorno, in una partita di Coppa Italia. Invece, l’unico incontro giocato in Liguria risale alla stagione della Serie B 2006-2007, match vinto dal Napoli per 0-1.