Tiribocchi: “Napoli-Lazio la più bella gara del campionato!”

“Giornata veramente incredibile in Napoli-Lazio. Festa per Maradona bellissima, poi proseguita con una partita di quel livello, una gara da brividi con la prestazione super, la più bella dell’anno e per me la più bella del campionato. -afferma Tiribocchi – Ha fatto la partita perfetta, per i napoletani è stata una giornata unica. L’unico momento in cui non ha piovuto è stato il momento in cui è stata scoperta la statua.