Torino, Juric: ”Pari più giusto. Il Napoli può vincere tranquillamente Scudetto”

Torino, Juric: “Napoli da Scudetto, il pari sarebbe stato più giusto”

NAPOLI – TORINO — Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli. Match perso dalla squadra granata per un gol nel finale di gara di Osimhen. Queste le sue parole:

Sulle cose che non hanno funzionato

“Dobbiamo essere più fluidi nella manovra, anche nella gestione di alcune situazioni bisogna essere più lucidi. Quando prendi un gol così, anche sfortunato, lo devi accettare. Ci sono tante cose da migliorare.

Juric sulla fase offensiva

“Ci mancano dei giocatori importanti, quando c’erano facevamo più gol. Ripeto, il problema è la fluidità della manovra e i giocatori di qualità possono aiutarti su questo”.

Sul ritorno di Belotti

“È una grande cosa per noi, ma il problema non lo vedevo nella punta centrale. Oggi il Gallo l’ho visto bene, è entrato giusto in campo e mi è piaciuto. Dopo cinquanta giorni ha dato un bel segnale”.

Juric sulla gara di Kone

“Al di là dell’errore di Kone sul rigore, che è stato banale, loro hanno avuto poche occasioni. Ha fatto una buona gara, dispiace molto per Mandragora che ci dà tanto a livello di gioco e umano”.

È la miglior prestazione del Torino?

“No, abbiamo fatto gara con la Lazio che è una tragedia che l’abbiamo pareggiata. Il pari era il risultato giusto oggi, ma abbiamo fatto gare di livello superiore”.

Juric sul lavoro che sta facendo al Torino

“Questa squadra ha cambiato quattro allenatori negli ultimi anni, mi sembrava che non aveva un credo. Questa squadra ha grossi margini di miglioramento, ci sono giocatori che non hanno nelle corde alcune giocate”.

Il Napoli può arrivare lontano?

“Penso che li abbiamo messi in grande difficoltà oggi. Prima di vederli avevo sensazione di una squadra fortissima, penso che noi li abbiamo messi in grande difficoltà nel loro stadio. Come rosa, come allenatore, competerà sicuramente quest’anno. Può vincere tranquillamente Scudetto”. Conclude Juric.

