Una carambola condanna il Napoli. L’Empoli beffa gli azzurri

Un gol fortunato di Cutrone regala l’impresa all’Empoli di Andreazzoli. Seconda sconfitta casalinga del Napoli con Domenichini in panchina al posto di Spalletti. Pali di Elmas e Petagna, infortunio per Zielinski

Minuto 70′: corner da sinistra, rocambolesco rimpallo tra Anguissa e Cutrone e pallone in rete. Queste l’azione che condanna il Napoli in una partita giocata a viso aperto dalla squadra di Andreazzoli, ma che premia, oltre modo, la compagine toscana. Azzurri sempre alle prese con problemi di formazione. Anche Zielinski abbandona il campo nel primo tempo per problemi respiratori. Tanto possesso passa per gli azzurri, ma il gol non arriva. Arriva, invece, quello fortuito dei toscani -la palla fa flipper su Anguissa- che trovano i tre punti. E si infortuna pure Elmas per un infortunio subito nel finale di gara.



CONTINUA IL PERIODO SFORTUNATO DEL NAPOLI

iL Napoli in campionato, continua la sua marcia poco fortunata e che subisce la seconda sconfitta casalinga consecutiva, dopo quella con l’Atalanta. Al Maradona, avincere il match questa volta, è l’Empoli che con una gara molto accorta, giudiziosa e giocata coraggiosamente ed apertamente trova i tre punti. Primo tempo con pochi spunti. Zielinski è costretto a uscire per problemi respiratori, al suo posto entra Insigne. Un solo tiro nello specchio, di Lozano, parato da Vicario. Nella ripresa, gli azzurri aumentano il baricentro del gioco ma è l’Empoli ad andare a segno con un gol al 71’ di Cutrone. Nel finale, anche Elmas è costretto ad uscire per infortunio.

CONMTINUA IL TREND DI VITTORIE DELL’EMPOLI

Altro colpo dell’Empoli che aveva già sconfitto la Juventus. I toscani ora e salgono in classifica a quota 26 per effetto delle tre vittorie nelle ultime quattro gare.

CRONACA DELLA GARA

Rispetto alla formazione schierata dal Napoli, in Europa League col Leicester, l’unica novità è rappresentata dal ritorno dal 1’ di Mertens. Ritornano in panchina Insigne e Anguissa. Il Napoli parte subito all’attacco, ma anche l’Empoli gioca a tutto campo. Alto un pallonetto di Mertens. Si ferma Zielinski per problemi respiratori ed al 22’ entra Insigne. A centrocampo arretra Elmas. Il macedona, poi, colpisce la parte alta della traversa. . Il Napoli riprende la manovra offensiva, ma l’Empoli, con un colpo di testa, di Pinamonti si fa pericoloso. La squadra di Andreazzoli imbriglia l’impostazione del gioco napoletano. Ospina anticipa Cutrone. Spunto di Rrahmani con Vicario che respinge nanche un tiro di Lozano. Solito tiro a giro di Insigne: che si perde sul fondo. Ospina sventa du Bajrami. e si va al riposo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO CON ALTI RITMI

Nel secondo tempo il Napoli alza i ritmi di gioco e diventa maggiormente aggressivo. Vicario respinge un tiro di Di Lorenzo. Ospina si oppone con il corpo a Cutrone lanciato a rete. Ounas si fa luce ai limiti dell’area, ma tira fuori. Parisi scaglia la palla sull’esterno della porta di Ospina. Al 17’ annullato un gol a Juan Jesus per fuorigioco. Tre cambi per le due squadre. Nel Napoli escono Demme, Mertens e Lozano per Anguissa, Petagna e Politano. Nell’Empoli, fuori Henderson, Stulac e Bajrami. Al lorom posto Haas, Ricci e Di Francesco. Vicario respinge un tiro insidioso di Insigne. Al 70’, da un corner dalla sinistra, una carambola su Anguissa fa arrivare il pallone a Cutrone che con la nuca infila Ospina e sigla il vantaggio dei toscani. Il Napoli prova a reagire immediatamente. Petagna colpisce un palo. Nell’Empoli, Zurkowski viene rilevato da Bandinelli. E poi Viti avvicenda Luperto. Napoli all’assalto. Vicario neutralizza su Ounas. Elmas si infortuna ed entra Malcuit. Sei minuti di recupero, ma non bastano al Napoli raschia per raggiungere il pareggio.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme (18′ s.t. Anguissa), Zielinski (22′ p.t. Insigne); Lozano (18′ s.t. Politano), Ounas, Elmas (42′ s.t. Malcuit); Mertens (18′ s.t. Petagna). All. Domenichini.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto (37′ s.t. Viti), Parisi; Henderson (19′ s.t. Haas), Stulac (19′ s.t. Ricci), Zurkowski (33′ s.t. Bandinelli); Bajrami (19′ s.t. Di Francesco); Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.

Marcatori: 25′ s.t. Cutrone (E)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: 15′ s.t. Zurkowski (E).

Espulsi: –

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE CLICCA QUI